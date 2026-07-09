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Alevler bir anda etrafı sardı! Canlarını son anda kurtardılar

Alevler bir anda etrafı sardı! Canlarını son anda kurtardılar
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteyner yatakhane bir anda alev aldı. Kısa sürede konteyner yatakhaneyi saran alevler, yatakhaneyi küle çevirdi. İşçiler son anda canlarını kurtardı.

Hatay'da şantiyede çalışan işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim olarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Altınözü ilçesi Zeytindalı Mahallesi'nde yaşandı.

BİR ANDA ALEVLERE TESLLİM OLDU

Mahallede yapımı devam eden konutlarda çalışan inşaat işçilerinin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

ŞANS ESERİ YARALANMA VE CAN KAYBI OLMADI

Kısa sürede büyüyen yangında alevler, çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında konteyner yatakhane kullanılmaz hale geldi. 

Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken yapılacak detaylı incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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