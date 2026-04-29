Bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı?

Şampiyonlar Ligi'nde kupa yolculuğu tüm hızıyla sürerken, taraftarlar arama motorlarında "Bu akşam Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. 2025-2026 sezonu yarı final ilk karşılaşmalarının sahne alacağı 29 Nisan akşamı, Avrupa'nın en büyük yıldızları kozlarını paylaşacak. Şifreli ve şifresiz yayın seçenekleriyle ekranlara gelecek olan bu dev müsabakalar öncesinde takımların form grafikleri ve turnuva ağacındaki son tablo netleşti. Şampiyonlar Ligi maç programı, başlama saatleri ve günün kritik eşleşmelerine dair en güncel bilgiler haberimizde...

BUGÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI VAR MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final biletini cebine koymak isteyen devler, yarı final ilk turunda kozlarını paylaşıyor. Günün en önemli mücadelesinde İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, İngiliz devi Arsenal’i konuk ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği bu dev karşılaşma, taktik savaşlarına ve yüksek tempoya sahne olacak.

ATLETICO MADRID - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki bu kritik randevu, saat 22.00’de başlayacak. Türkiye’deki futbol tutkunları için en sevindirici haber ise maçın yayıncı kuruluşu oldu. Atletico Madrid - Arsenal mücadelesi, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Ayrıca dijital platform üzerinden izlemek isteyenler için Tabii uygulaması da canlı yayın seçeneği sunacak.

DÜNYA LİGLERİNDE BUGÜN: AL NASSR VE SPORTING LISBON SAHADA

29 Nisan Çarşamba günü sadece Avrupa’nın zirvesinde değil, diğer önemli liglerde de heyecan verici maçlar var. Suudi Arabistan Pro Lig'de yıldızlar topluluğu Al Nassr, saat 21.00’de Al Ahli ile karşı karşıya gelecek; bu mücadele TRT Spor’dan canlı yayınlanacak. Portekiz Liga’da ise şampiyonluk yarışının güçlü adayı Sporting Lisbon, saat 22.15’te Tondela’yı ağırlayacak ve maç Tivibu Spor 1 ekranlarında olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNALİNDE ŞİFRESİZ MAÇ KEYFİ

Bu akşam oynanacak olan Atletico Madrid - Arsenal mücadelesi, Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanını şifresiz olarak evlerinize taşıyor. TRT’nin şifresiz yayın hamlesiyle milyonlarca izleyici, Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasındaki bu taktik savaşına kesintisiz erişim sağlayabilecek. Devler Ligi'nde finale giden yolda ilk avantajı kimin kapacağı ise saat 22.00'den itibaren belli olacak.