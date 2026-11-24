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24 Kasım Öğretmenler Günü'nün gelmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler, okullardaki ders programının nasıl uygulanacağını araştırmaya başladı. Öğretmenler Günü dolayısıyla okullarda kutlama etkinlikleri düzenlenmesi beklenirken eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği de merak ediliyor. Peki, bugün okullar yarım gün mü, 24 Kasım Öğretmenler Günü resmî tatil mi? Detaylar...

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü, Türkiye'de resmî tatil günleri arasında bulunmuyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da 24 Kasım için bir tatil düzenlemesi yer almıyor.

Bu nedenle 24 Kasım 2026 Salı günü Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim öğretim faaliyetleri normal takvim doğrultusunda devam ediyor. Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen kutlama ve anma programları ise okulların kendi etkinlik takvimleri çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

24 KASIM'DA OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okullar için ülke genelinde uygulanacak bir yarım gün tatil kararı bulunmuyor. Öğretmenler Günü, öğleden sonra tatil edilen özel günler arasında yer almıyor.

Dolayısıyla 24 Kasım Salı günü ders programları okulların normal çalışma saatlerine göre uygulanıyor. Kutlama etkinliklerinin düzenlenmesi, tek başına okulların yarım gün olacağı anlamına gelmiyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE DERS YAPILACAK MI?

24 Kasım Salı günü okullarda eğitim öğretim faaliyetlerinin devam etmesi esas alınıyor. Öğretmenler Günü dolayısıyla okullarda törenler, konuşmalar ve çeşitli etkinlikler düzenlenebiliyor. Bu programların uygulanma şekli ve saatleri okul yönetimlerinin organizasyonuna göre değişebiliyor.

Ancak 24 Kasım için genel bir tatil veya yarım gün uygulaması bulunmadığından öğrencilerin normal ders programını takip etmesi gerekiyor.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMÎ TATİL Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da belirtilen resmî tatil günleri arasında sayılmıyor. Bu nedenle kamu kurumları ve eğitim kurumlarında genel çalışma düzeni sürüyor.

Öğretmenler Günü, öğretmenlerin emek ve katkılarını anmak amacıyla her yıl 24 Kasım'da kutlanıyor. Ancak bu özel günün kutlanması, resmî tatil veya yarım gün tatil uygulaması anlamına gelmiyor.