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Bugün maç var mı? 8 Temmuz Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün maç var mı? 8 Temmuz Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak kritik karşılaşmalarla devam ediyor. Yarı final biletini almak isteyen takımlar sahaya çıkmaya hazırlanırken, futbolseverler "Bugün hangi maçlar var?", "8 Temmuz Dünya Kupası maçları saat kaçta başlayacak?" ve "Karşılaşmalar hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, bugün maç var mı? 8 Temmuz Çarşamba kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final turu, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü futbolseverleri ekran başına kilitleyecek birbirinden önemli mücadelelere sahne olacak. Yarı finale yükselecek takımların belli olacağı karşılaşmalar öncesinde gözler günün maç programına çevrilirken, futbolseverler maçların başlama saatlerini ve yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. İşte 8 Temmuz Çarşamba 2026 FIFA Dünya Kupası maç programı, karşılaşmaların başlama saatleri ve günün fikstürüne ilişkin merak edilen tüm detaylar…

YAYINLAR

  • 09.00 – HT Spor : Başlama Vuruşu
  • 10.30 – A Spor : Dünya Kupası'nda Bugün
  • 11.00 – A Spor : Spor Ajansı
  • 14.30 – S Sport: Kupada Bugün

  • 16.00 – TRT Spor: Gündem Futbol
  • 19.00 – İdman TV: Zira - Torpedo Kutaisi
  • 20.00 – A Spor: Inter Dev Maçlar
  • 20.30 – TV100: Admira - Fenerbahçe
  • 21.00 – A Spor: Transfer Raporu
  • 23.00 – A Spor: Son Sayfa
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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