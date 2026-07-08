Bugün maç var mı? 8 Temmuz Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final turu, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü futbolseverleri ekran başına kilitleyecek birbirinden önemli mücadelelere sahne olacak. Yarı finale yükselecek takımların belli olacağı karşılaşmalar öncesinde gözler günün maç programına çevrilirken, futbolseverler maçların başlama saatlerini ve yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. İşte 8 Temmuz Çarşamba 2026 FIFA Dünya Kupası maç programı, karşılaşmaların başlama saatleri ve günün fikstürüne ilişkin merak edilen tüm detaylar…

YAYINLAR

09.00 – HT Spor : Başlama Vuruşu

: Başlama Vuruşu 10.30 – A Spor : Dünya Kupası'nda Bugün

: Dünya Kupası'nda Bugün 11.00 – A Spor : Spor Ajansı

: Ajansı 14.30 – S Sport: Kupada Bugün