Bugün maç var mı? 8 Mayıs Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
8 Mayıs Cuma akşamı spor dünyasında heyecan yeniden tırmanıyor. Futbol sahalarında oynanacak kritik karşılaşmalar, lig tablosunun seyrini değiştirebilecek önem taşırken; şampiyonluk yarışı ile Avrupa kupalarına katılım mücadelesi de giderek daha da kızışıyor. Sporseverler ise “Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, bugün maç var mı? 8 Mayıs Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
YAYINLAR
19.30
- S Sport Plus – Paderborn / Karlsruhe (Futbol)
- Tivibu Spor 1 – Paderborn / Karlsruhe (Futbol)
- Tivibu Spor 2 – Kaiserslautern / Arminia Bielefeld (Futbol)
20.00
- Tivibu Spor 3 – 52 Orduspor / Bozokspor (Futbol)
- Tivibu Spor 4 – Erciyes 38 FK / Yeşilyurt Bld. (Futbol)
- Tivibu Spor – Eskişehirspor / Ayvalıkgücü Bld. (Futbol)
- Tivibu Spor – Çorluspor 1947 / Küçükçekmece Sinop (Futbol)
21.00
- S Sport Plus – Zalgiris Kaunas / Fenerbahçe Beko (Futbol)
21.30
- S Sport Plus – B. Dortmund / Eintracht Frankfurt (Futbol)
- Tivibu Spor 1 – B. Dortmund / Eintracht Frankfurt (Futbol)
21.45
- S Sport Plus – Torino / Sassuolo (Futbol)
- Tivibu Spor 2 – Torino / Sassuolo (Futbol)
- beIN Sports 4 – Lens / Nantes (Futbol)
22.00
- S Sport Plus – Levante / Osasuna (Futbol)
- TV8 – Hull City / Millwall (Futbol)