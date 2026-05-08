Bugün maç var mı? 8 Mayıs Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bu akşam spor dünyasında tempo yeniden yükseliyor. Futbol ve basketbol sahalarında oynanacak kritik karşılaşmalar, hem şampiyonluk yarışını hem de üst sıralardaki tabloyu doğrudan etkileyecek öneme sahip. Sporseverler ise “Hangi maç saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusunun yanıtını merakla araştırırken, ekran başında heyecanın giderek artması bekleniyor. Rekabetin yoğunlaştığı bu gecede karşılaşmaların detayları büyük ilgi görmeye devam ediyor. Tüm ayrıntılar haberin devamında…

YAYINLAR

19.30

S Sport Plus – Paderborn / Karlsruhe (Futbol)

Tivibu Spor 1 – Paderborn / Karlsruhe (Futbol)

1 – Paderborn / Karlsruhe (Futbol) Tivibu Spor 2 – Kaiserslautern / Arminia Bielefeld (Futbol)

20.00

Tivibu Spor 3 – 52 Orduspor / Bozokspor (Futbol)

Tivibu Spor 4 – Erciyes 38 FK / Yeşilyurt Bld. (Futbol)

Tivibu Spor – Eskişehirspor / Ayvalıkgücü Bld. (Futbol)

Tivibu Spor – Çorluspor 1947 / Küçükçekmece Sinop (Futbol)

21.00

S Sport Plus – Zalgiris Kaunas / Fenerbahçe Beko (Futbol)

21.30

S Sport Plus – B. Dortmund / Eintracht Frankfurt (Futbol)

Tivibu Spor 1 – B. Dortmund / Eintracht Frankfurt (Futbol)

21.45

S Sport Plus – Torino / Sassuolo (Futbol)

Tivibu Spor 2 – Torino / Sassuolo (Futbol)

beIN Sports 4 – Lens / Nantes (Futbol)

22.00