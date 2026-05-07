Bugün maç var mı? 7 Mayıs Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
7 Mayıs Perşembe akşamı spor dünyasında heyecan yeniden tırmanıyor. Futbol sahalarında oynanacak kritik karşılaşmalar, lig tablosunun gidişatını doğrudan etkileyebilecek öneme sahipken; şampiyonluk yarışı ile Avrupa kupalarına katılım mücadelesi de giderek daha da kızışıyor. Sporseverler ise “Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, bugün maç var mı? 7 Mayıs Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Bu akşam spor dünyasında tempo yeniden yükseliyor. Futbol ve basketbol sahalarında oynanacak kritik karşılaşmalar, hem şampiyonluk yarışını hem de üst sıralardaki tabloyu doğrudan etkileyecek öneme sahip. Sporseverler ise “Hangi maç saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusunun yanıtını merak ederken, ekran başında heyecanın giderek artması bekleniyor. Rekabetin yoğunlaştığı bu gecede karşılaşmaların detayları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Tüm ayrıntılar haberin devamında…
A SPOR
- 08:00 Sabah Sporu
- 11:00 Spor Ajansı
- 14:00 Gün Ortası
- 15:00 Spor Gündemi
- 18:00 Ana Haber
- 20:00 Avrupa’dan Futbol
- 21:00 Futbol Meydanı
- 23:00 Son Sayfa
HT SPOR
- 10:00 Schengen Vizesi
- 11:00 HT Spor Gündem (Canlı)
- 12:30 Kürsü
- 13:00 Bakış Açısı
- 15:00 Satır Arası
- 18:00 Ana Haber
- 20:00 Gelmez Dediğin Yerden (Canlı)
- 21:00 Sahadan (Canlı)
- 22:00 Gece Yarısı
S SPORT PLUS
- 12:00 A. Popyrin – M. Berrettini (Tenis)
- 20:00 L. Sonego – I. Buse (Tenis)
- 21:00 Al Shabab – Al Nassr (Futbol)
- 21:00 Hapoel Tel Aviv – Real Madrid (Basketbol)
EUROSPORT
- 16:30 La Vuelta Femenina Bisiklet Turu – Etap 5
EUROSPORT 2
- 21:00 Golf PGA Tour – Truist Championship (1. Gün)