Bugün maç var mı? 7 Mayıs Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bu akşam spor dünyasında tempo yeniden yükseliyor. Futbol ve basketbol sahalarında oynanacak kritik karşılaşmalar, hem şampiyonluk yarışını hem de üst sıralardaki tabloyu doğrudan etkileyecek öneme sahip. Sporseverler ise “Hangi maç saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusunun yanıtını merak ederken, ekran başında heyecanın giderek artması bekleniyor. Rekabetin yoğunlaştığı bu gecede karşılaşmaların detayları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Tüm ayrıntılar haberin devamında…

A SPOR

08:00 Sabah Sporu

11:00 Spor Ajansı

Ajansı 14:00 Gün Ortası

15:00 Spor Gündemi

18:00 Ana Haber

20:00 Avrupa’dan Futbol

21:00 Futbol Meydanı

23:00 Son Sayfa

HT SPOR

10:00 Schengen Vizesi

11:00 HT Spor Gündem (Canlı)

12:30 Kürsü

13:00 Bakış Açısı

15:00 Satır Arası

18:00 Ana Haber

20:00 Gelmez Dediğin Yerden (Canlı)

21:00 Sahadan (Canlı)

22:00 Gece Yarısı

S SPORT PLUS

12:00 A. Popyrin – M. Berrettini (Tenis)

20:00 L. Sonego – I. Buse (Tenis)

21:00 Al Shabab – Al Nassr (Futbol)

21:00 Hapoel Tel Aviv – Real Madrid (Basketbol)

EUROSPORT

16:30 La Vuelta Femenina Bisiklet Turu – Etap 5

EUROSPORT 2