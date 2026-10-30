Bugün maç var mı? 30 Ekim Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Futbolseverler, 30 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak karşılaşmaların programını araştırıyor. Günün maç takvimini takip etmek isteyen sporseverler, “Bugün maç var mı?”, “30 Ekim Cuma hangi maçlar var?”, “Bugün kimin maçı var?” ve “Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Yerel liglerden uluslararası organizasyonlara kadar günün futbol karşılaşmalarına ilişkin yayın bilgileri merak ediliyor.
30 Ekim 2026 Cuma günü futbol gündeminde Türkiye ve Avrupa liglerinde oynanacak karşılaşmalar öne çıkıyor. Süper Lig'den Avrupa'nın önemli liglerine kadar birçok organizasyonda mücadeleler futbolseverlerle buluşacak. Günün maçlarını kaçırmak istemeyen izleyiciler, takımların karşı karşıya geleceği saatleri ve maçların yayınlanacağı kanalları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 30 Ekim Cuma günü hangi takımlar sahaya çıkacak? İşte günün maç programı, karşılaşma saatleri ve canlı yayın kanalları…
30 EKİM CUMA GÜNÜ MAÇ PROGRAMI
- 10:00 - HT Spor - Fantezi Futbol
- 10:30 - TRT Spor - Alt Ligler
- 14:30 - TRT Spor - Gündem Futbol
- 14:30 - HT Spor - Maç Özetleri
- 16:45 - HT Spor - Abha - Al Ittihad
- 20:00 - beIN Sports 1 - Konyaspor - Galatasaray
- 20:00 - beIN Sports 2 - Esenler Erokspor - Keçiörengücü
- 20:00 - TRT Spor - Esenler Erokspor - Keçiörengücü
- 20:45 - A Spor - Devre Arası
- 21:00 - beIN Sports 3 - Le Havre - PSG
- 21:00 - beIN Sports 5 - Nice - Rennes
- 21:00 - A Spor - Skorboard
- 21:45 - A Spor - 90+1
- 22:30 - S Sport Plus - Elversberg - Mainz
- 23:00 - S Sport Plus - Villarreal - Espanyol
- 23:00 - S Sport Plus - Sheffield United - Wrexham
- 23:05 - beIN Sports 3 - Lille - Lens
- 23:15 - beIN Sports 5 - Casa Pia - Sporting Lisbon