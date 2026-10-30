Bugün maç var mı? 30 Ekim Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

30 Ekim 2026 Cuma günü futbol gündeminde Türkiye ve Avrupa liglerinde oynanacak karşılaşmalar öne çıkıyor. Süper Lig'den Avrupa'nın önemli liglerine kadar birçok organizasyonda mücadeleler futbolseverlerle buluşacak. Günün maçlarını kaçırmak istemeyen izleyiciler, takımların karşı karşıya geleceği saatleri ve maçların yayınlanacağı kanalları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 30 Ekim Cuma günü hangi takımlar sahaya çıkacak? İşte günün maç programı, karşılaşma saatleri ve canlı yayın kanalları…

30 EKİM CUMA GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

10:00 - HT Spor - Fantezi Futbol

- Fantezi Futbol 10:30 - TRT Spor - Alt Ligler

14:30 - TRT Spor - Gündem Futbol

14:30 - HT Spor - Maç Özetleri

16:45 - HT Spor - Abha - Al Ittihad

20:00 - beIN Sports 1 - Konyaspor - Galatasaray

20:00 - beIN Sports 2 - Esenler Erokspor - Keçiörengücü

20:00 - TRT Spor - Esenler Erokspor - Keçiörengücü