Bugün maç var mı? 3 Haziran Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
3 Haziran Çarşamba günü futbol gündemi, farklı liglerde oynanacak karşılaşmalarla hareketleniyor. Takımlar hem puan tablosundaki yerlerini güçlendirmek hem de sezon hedeflerine bir adım daha yaklaşmak için sahaya çıkmaya hazırlanırken, futbolseverler de günün maç programını yakından takip ediyor. Kritik mücadelelerin oynanacağı bu günde gözler, karşılaşmalardan gelecek sonuçlara çevrildi. Peki, bugün maç var mı? 3 Haziran Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
3 Haziran günü futbol sahalarında heyecan yeniden yükseliyor. Kritik puan mücadeleleri ve hazırlık karşılaşmalarının yer aldığı yoğun maç programında takımlar sahaya galibiyet hedefiyle çıkarken, futbolseverler de günün karşılaşmalarını yakından takip etmeye hazırlanıyor. Günün maç takvimi, başlama saatleri ve öne çıkan mücadelelere dair detaylar ise merakla araştırılıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.
3 HAZİRAN FUTBOL YAYIN AKIŞI
- 08:00 TRT Spor – İlk Baskı ( Futbol )
- 08:00 A Spor – A Spor ( Futbol )
- 09:00 HTSpor – Başlama Vuruşu ( Futbol )
- 10:25 TRT Spor – Spor Bülteni ( Futbol )
- 11:00 A Spor – Spor Ajansı ( Futbol )
- 11:00 TRT Spor – Spor Manşet ( Futbol )
- 11:00 HTSpor – HT Spor Gündem ( Futbol )
- 12:30 HTSpor – Kürsü ( Futbol )
- 12:30 TRT Spor – Gün Ortası ( Futbol )
- 13:30 HTSpor – Bakış Açısı ( Futbol )
- 14:00 A Spor – Gün Ortası ( Futbol )
- 14:00 TRT Spor – Spor Stüdyosu ( Futbol )
- 15:00 A Spor – Spor Gündemi ( Futbol )
- 15:00 HTSpor – Satır Arası ( Futbol )
- 16:00 TRT Spor – Gündem Futbol (Futbol)
- 17:30 TRT Spor – Dünyadan Spor (Futbol)
- 18:00 TRT Spor – Spor Merkezi (Futbol)
- 18:00 A Spor – Ana Haber (Futbol)
- 18:00 HTSpor – Ana Haber (Futbol)
- 21:00 A Spor – Transfer Raporu (Futbol)
- 21:00 HTSpor – Nokta Transfer (Futbol)
- 21:00 HT Spor – Sadettin Saran Özel Röportaj (Futbol)
- 21:30 TRT Spor – Futbol Aklı (Futbol)
- 23:00 A Spor – Son Sayfa (Futbol)
- 23:00 HTSpor – Gece Yarısı (Futbol)
- 01:00 TRT Spor – Spor Artı (Futbol)