Bugün maç var mı? 3 Haziran Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

3 Haziran günü futbol sahalarında heyecan yeniden yükseliyor. Kritik puan mücadeleleri ve hazırlık karşılaşmalarının yer aldığı yoğun maç programında takımlar sahaya galibiyet hedefiyle çıkarken, futbolseverler de günün karşılaşmalarını yakından takip etmeye hazırlanıyor. Günün maç takvimi, başlama saatleri ve öne çıkan mücadelelere dair detaylar ise merakla araştırılıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

3 HAZİRAN FUTBOL YAYIN AKIŞI

08:00 TRT Spor – İlk Baskı ( Futbol )

– İlk Baskı ( ) 08:00 A Spor – A Spor ( Futbol )

) 09:00 HTSpor – Başlama Vuruşu ( Futbol )

) 10:25 TRT Spor – Spor Bülteni ( Futbol )

) 11:00 A Spor – Spor Ajansı ( Futbol )

) 11:00 TRT Spor – Spor Manşet ( Futbol )

) 11:00 HTSpor – HT Spor Gündem ( Futbol )

) 12:30 HTSpor – Kürsü ( Futbol )

) 12:30 TRT Spor – Gün Ortası ( Futbol )

) 13:30 HTSpor – Bakış Açısı ( Futbol )

) 14:00 A Spor – Gün Ortası ( Futbol )

) 14:00 TRT Spor – Spor Stüdyosu ( Futbol )