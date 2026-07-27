Bugün maç var mı? 27 Temmuz Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

27 Temmuz 2026 Pazartesi maç takvimi, futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca oynanacak önemli karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kanalları belli olurken, sporseverler hangi takımların sahaya çıkacağını merak ediyor. Özellikle "Bugün hangi maçlar var?", "Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Karşılaşmalar saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 27 Temmuz 2026 Pazartesi gününün maç programı, yayın saatleri ve ekranlara gelecek karşılaşmalar...

27 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ MAÇ PROGRAMI

20.00 - Nokta Transfer - HT Spor

21.00 - Transfer Raporu - A Spor