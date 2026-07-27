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Bugün maç var mı? 27 Temmuz Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün maç var mı? 27 Temmuz Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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Futbolseverler, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü oynanacak maçların programını araştırmayı sürdürüyor. Lig hazırlık karşılaşmaları, uluslararası dostluk maçları ve günün öne çıkan mücadeleleri yakından takip edilirken, "Bugün maç var mı?", "27 Temmuz Pazartesi kimin maçı var?", "Maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

27 Temmuz 2026 Pazartesi maç takvimi, futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca oynanacak önemli karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kanalları belli olurken, sporseverler hangi takımların sahaya çıkacağını merak ediyor. Özellikle "Bugün hangi maçlar var?", "Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Karşılaşmalar saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 27 Temmuz 2026 Pazartesi gününün maç programı, yayın saatleri ve ekranlara gelecek karşılaşmalar...

27 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ MAÇ PROGRAMI

  • 20.00 - Nokta Transfer - HT Spor
  • 21.00 - Transfer Raporu - A Spor 

  • 21.00 - Galatasaray - Venezia - S Sport Plus
  • 22.00 - 90+1 - A Spor
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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