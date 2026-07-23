Bugün maç var mı? 23 Temmuz Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
Futbolseverler, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanacak maçların programını araştırmayı sürdürüyor. UEFA Avrupa kupaları eleme mücadeleleri, hazırlık karşılaşmaları ve günün öne çıkan maçları yakından takip edilirken, "Bugün maç var mı?", "23 Temmuz Perşembe kimin maçı var?", "Maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.
23 Temmuz 2026 Perşembe maç takvimi, futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca oynanacak önemli karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kanalları belli olurken, sporseverler hangi takımların sahaya çıkacağını merak ediyor. Özellikle "Bugün hangi maçlar var?", "Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Karşılaşmalar saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 23 Temmuz 2026 Perşembe gününün maç programı, yayın saatleri ve ekranlara gelecek karşılaşmalar...
TRT SPOR
- 16.00 Gündem Futbol Transfer
- 19.30 Maç Özel
- 23.00 Maç Özel
A SPOR
- 20.00 Avrupa Gecesi
- 21.00 Transfer Raporu
- 21.45 Devre Arası
- 22.00 Transfer Raporu
- 23.00 Avrupa Gecesi
S SPORT PLUS
- 21.00 Beşiktaş - FC Midtjylland