Bugün maç var mı? 23 Temmuz Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

23 Temmuz 2026 Perşembe maç takvimi, futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca oynanacak önemli karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kanalları belli olurken, sporseverler hangi takımların sahaya çıkacağını merak ediyor. Özellikle "Bugün hangi maçlar var?", "Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Karşılaşmalar saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 23 Temmuz 2026 Perşembe gününün maç programı, yayın saatleri ve ekranlara gelecek karşılaşmalar...

TRT SPOR

16.00 Gündem Futbol Transfer

19.30 Maç Özel

23.00 Maç Özel

A SPOR

20.00 Avrupa Gecesi

21.00 Transfer Raporu

21.45 Devre Arası

22.00 Transfer Raporu

23.00 Avrupa Gecesi

S SPORT PLUS