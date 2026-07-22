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Bugün maç var mı? 22 Temmuz Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün maç var mı? 22 Temmuz Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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Futbolseverler, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak maçların programını araştırmayı sürdürüyor. UEFA Avrupa kupaları eleme mücadeleleri, hazırlık karşılaşmaları ve günün öne çıkan maçları yakından takip edilirken, "Bugün maç var mı?", "22 Temmuz Çarşamba kimin maçı var?", "Maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

22 Temmuz 2026 Çarşamba maç takvimi, futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca oynanacak önemli karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kanalları belli olurken, sporseverler hangi takımların sahaya çıkacağını merak ediyor. Özellikle "Bugün hangi maçlar var?", "Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Karşılaşmalar saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 22 Temmuz 2026 Çarşamba gününün maç programı, yayın saatleri ve ekranlara gelecek karşılaşmalar...

FUTBOL TV YAYIN AKIŞI

  • 16.00 - Gündem Futbol Transfer - TRT Spor
  • 19.30 - Maç Özel - TRT Spor
  • 20.00 - Inter Dev Maçlar - A Spor

  • 21.00 - Transfer Raporu - A Spor
  • 22.45 - Maç Özel - TRT Spor
  • 23.00 - Son Sayfa - A Spor
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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