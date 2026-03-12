Bugün maç var mı? 12 Mart Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

12 Mart Perşembe akşamı futbol tutkunları için ekran başında heyecan dorukta olacak. Liglerdeki kritik puan maçları ve şampiyonluk yarışı veren takımların karşılaşmaları ön plana çıkıyor. Taraftarlar, maçların saatlerini ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için merak içinde araştırma yapıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

13:30 – TRT SPOR / BEIN SPORTS 2 – Iğdırspor – Bodrumspor ( Futbol , Canlı)

, Canlı) 16:00 – TRT SPOR / BEIN SPORTS 2 – Boluspor – Çorum FK (Futbol, Canlı)

20:00 – TRT SPOR / BEIN SPORTS 2 – Esenler Erokspor – Bandırmaspor (Futbol, Canlı)

20:45 – Tabii – Panathinaikos – Real Betis (Futbol, Canlı)

20:45 – Tabii – Stuttgart – Porto (Futbol, Canlı)

20:45 – Tabii – Lech Poznan – Shakhtar Donetsk (Futbol, Canlı)

20:45 – Tabii – AZ Alkmaar – Sparta Prag (Futbol, Canlı)

20:45 – Tabii – Lille – Aston Villa (Futbol, Canlı)