Bugün hangi diziler var? 10 Eylül TRT 1, Kanal D, Show TV yayın akışı saat kaçta başlıyor?
10 Eylül 2026 Perşembe günü TV yayın akışı netleşti. TRT 1, Kanal D ve Show TV saat 15.00 sonrası ekranlarında neler var, diziler kaçta başlıyor merak ediliyor. TRT 1'de bu akşam dizi kuşağının yerini Fenerbahçe-Roma maçı alıyor. Kanal D'de Haysiyet, Show TV'de ise Muhtemel Aşk ekrana gelecek. Peki bugün hangi diziler var, saat kaçta başlıyor? İşte 10 Eylül Perşembe TV yayın akışı ve kanalların güncel programları!
10 Eylül 2026 Perşembe günü öğleden sonra ve akşam kuşağında televizyonda neler var, izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. TRT 1, Kanal D ve Show TV'nin yayın akışı belli oldu. TRT 1'de bu akşam normal dizi kuşağının yerini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Fenerbahçe- Roma maçı alırken, Kanal D'de Haysiyet dizisi, Show TV'de ise Muhtemel Aşk'ın yeni bölümü ekrana gelecek. Peki bugün hangi diziler var, saat kaçta başlıyor? İşte 10 Eylül Perşembe günü TRT 1, Kanal D ve Show TV yayın akışı, dakika dakika haberimizde!
PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?
Perşembe günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: - (dizi yok; 19.45'te Fenerbahçe - Roma maçı, ardından 22.00 Maç Sonu, 22.30 Evlilik Güzeldir yayınlanıyor)
ATV: Mercan Köşk (20.00)
Kanal D: Haysiyet (20.00)
Show TV: Muhtemel Aşk (20.00)
NOW TV: Başka Bir Sen (20.00)
Star TV: Sevdiğim Sensin (20.00)
TRT 1 YAYIN AKIŞI 10 EYLÜL 2026
15.00 Gönül Dağı
18.55 İddiaların Aksine
19.00 Ana Haber
19.45 Fenerbahçe - Roma (UEFA Şampiyonlar Ligi)
22.00 Maç Sonu
22.30 Evlilik Güzeldir
02.05 Gönül Dağı
KANAL D YAYIN AKIŞI 10 EYLÜL 2026
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Haysiyet
23.15 Daha 17 (Tekrar)
SHOW TV YAYIN AKIŞI 10 EYLÜL 2026
15.00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18.45 Show Ana Haber
20.00 Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)