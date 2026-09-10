Bugün hangi diziler var? 10 Eylül TRT 1, Kanal D, Show TV yayın akışı saat kaçta başlıyor?

10 Eylül 2026 Perşembe günü öğleden sonra ve akşam kuşağında televizyonda neler var, izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. TRT 1, Kanal D ve Show TV'nin yayın akışı belli oldu. TRT 1'de bu akşam normal dizi kuşağının yerini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Fenerbahçe- Roma maçı alırken, Kanal D'de Haysiyet dizisi, Show TV'de ise Muhtemel Aşk'ın yeni bölümü ekrana gelecek. Peki bugün hangi diziler var, saat kaçta başlıyor? İşte 10 Eylül Perşembe günü TRT 1, Kanal D ve Show TV yayın akışı, dakika dakika haberimizde!

PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: - (dizi yok; 19.45'te Fenerbahçe - Roma maçı, ardından 22.00 Maç Sonu, 22.30 Evlilik Güzeldir yayınlanıyor)

ATV: Mercan Köşk (20.00)

Kanal D: Haysiyet (20.00)

Show TV: Muhtemel Aşk (20.00)

NOW TV: Başka Bir Sen (20.00)

Star TV: Sevdiğim Sensin (20.00)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 10 EYLÜL 2026

15.00 Gönül Dağı

18.55 İddiaların Aksine

19.00 Ana Haber

19.45 Fenerbahçe - Roma (UEFA Şampiyonlar Ligi)

22.00 Maç Sonu

22.30 Evlilik Güzeldir

02.05 Gönül Dağı

KANAL D YAYIN AKIŞI 10 EYLÜL 2026

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Haysiyet

23.15 Daha 17 (Tekrar)

SHOW TV YAYIN AKIŞI 10 EYLÜL 2026

15.00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18.45 Show Ana Haber

20.00 Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)