Haberler

Bugün hangi diziler var? 10 Eylül TRT 1, Kanal D, Show TV yayın akışı saat kaçta başlıyor?

Bugün hangi diziler var? 10 Eylül TRT 1, Kanal D, Show TV yayın akışı saat kaçta başlıyor?
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

10 Eylül 2026 Perşembe günü TV yayın akışı netleşti. TRT 1, Kanal D ve Show TV saat 15.00 sonrası ekranlarında neler var, diziler kaçta başlıyor merak ediliyor. TRT 1'de bu akşam dizi kuşağının yerini Fenerbahçe-Roma maçı alıyor. Kanal D'de Haysiyet, Show TV'de ise Muhtemel Aşk ekrana gelecek. Peki bugün hangi diziler var, saat kaçta başlıyor? İşte 10 Eylül Perşembe TV yayın akışı ve kanalların güncel programları!

10 Eylül 2026 Perşembe günü öğleden sonra ve akşam kuşağında televizyonda neler var, izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. TRT 1, Kanal D ve Show TV'nin yayın akışı belli oldu. TRT 1'de bu akşam normal dizi kuşağının yerini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Fenerbahçe- Roma maçı alırken, Kanal D'de Haysiyet dizisi, Show TV'de ise Muhtemel Aşk'ın yeni bölümü ekrana gelecek. Peki bugün hangi diziler var, saat kaçta başlıyor? İşte 10 Eylül Perşembe günü TRT 1, Kanal D ve Show TV yayın akışı, dakika dakika haberimizde!

PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: - (dizi yok; 19.45'te Fenerbahçe - Roma maçı, ardından 22.00 Maç Sonu, 22.30 Evlilik Güzeldir yayınlanıyor)

ATV: Mercan Köşk (20.00)

Kanal D: Haysiyet (20.00)

Show TV: Muhtemel Aşk (20.00)

NOW TV: Başka Bir Sen (20.00)

Star TV: Sevdiğim Sensin (20.00)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 10 EYLÜL 2026

15.00 Gönül Dağı

18.55 İddiaların Aksine

19.00 Ana Haber

19.45 Fenerbahçe - Roma (UEFA Şampiyonlar Ligi)

22.00 Maç Sonu

22.30 Evlilik Güzeldir

02.05 Gönül Dağı

KANAL D YAYIN AKIŞI 10 EYLÜL 2026

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Haysiyet

23.15 Daha 17 (Tekrar)

SHOW TV YAYIN AKIŞI 10 EYLÜL 2026

15.00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18.45 Show Ana Haber

20.00 Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı

Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı

Piyasaların odaklandığı veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında! İlişkiye girdiği kadınlar ne var ne yok anlattı

Cinsel ilişkiye girdiği kadınlar mahkemede ne var ne yok anlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahbap'ın satın alma müdürü her şeyi anlattı! İşte Haluk Levent'in kaçmayı düşündüğü ülke

Satın alma müdürü anlattı! İşte Haluk'un kaçmayı düşündüğü ülke
Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü

Vahşet dakikalarca sürdü! İşte kan donduran anlar
Aziz Yıldırım'dan Roma maçına saatler kala taraftarı ayağa kaldıran açıklama

Roma maçına saatler kala harekete geçti
2 yıllık vize aldığı ülkede 2 hafta dayanamadı: Buradaki erkeklerde sorun var

2 yıllık vize aldığı ülkede 2 hafta dayanamadı! Apar topar ayrıldı
Vatandaş okuyup üflediği suyu Özgür Özel'e içirdi

O suyu Özgür Özel'e içirdi

Kudüs'te bebek mamalarında korkunç tuzak! 5 çocuk hastanelik oldu

Sen insan olamazsın!
Dünyanın en dar otomobili görenleri şaşkına çevirdi! Sadece 50,20 cm

Park sorununu kökünden çözecek icat bir tamirciden geldi