Bugün Galatasaray maçı mı var, RAMS Park'ta etkinlik mi var?

Galatasaray'ın bugün sahaya çıkıp çıkmayacağı ve RAMS Park'ta herhangi bir etkinlik bulunup bulunmadığı merak ediliyor. "Bugün Galatasaray maçı mı var?", "RAMS Park'ta bugün ne var?" ve "RAMS Park etkinlik takvimi" gibi sorguların artmasıyla birlikte taraftarlar, güncel maç programı ve stadyumdaki organizasyonlara ilişkin son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor.

RAMS PARK'TA ON BİNLERCE KİŞİ BİR ARAYA GELDİ

Türkiye Gençlik Vakfı'nın yaz okulu faaliyetlerinin kapanış programı için Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın kapıları sabah saatlerinden itibaren katılımcılara açıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler, aileleri ve davetliler tribünleri doldurarak organizasyona büyük ilgi gösterdi. Yoğun katılım nedeniyle stadyumda renkli ve coşkulu anlar yaşandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PROGRAMA KATILDI

Final programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Organizasyon kapsamında yaz dönemi boyunca üstün başarı gösteren ve Türkiye derecesi elde eden öğrencilere katılım belgeleri ile çeşitli ödüller takdim edildi. Programda gençlerin başarıları kutlanırken, yaz okullarında gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeler de paylaşıldı.

700 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ YAZ OKULLARINA KATILDI

TÜGVA tarafından düzenlenen yaz okulları bu yıl büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Sportif faaliyetlerden Kur'an-ı Kerim ve hadis derslerine, sosyal etkinliklerden eğitici atölyelere kadar birçok farklı alanda hazırlanan programlara 700 bini aşkın ortaokul öğrencisi katıldı. Vakıf, Türkiye genelinde geniş kapsamlı yaz eğitim organizasyonlarından birine daha imza attı.

TÜGVA BAŞKANI REKOR KATILIMI AÇIKLADI

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, organizasyon öncesinde yaptığı açıklamada 2026 yaz döneminde 81 il, 490 ilçe ve 4 bin 386 okulda toplam 717 bin ortaokul öğrencisine ulaştıklarını belirtti. Beşinci, 18 bin 546 eğitmen ve 2 bin 984 gönüllü eğitmenle yürütülen programın Türkiye'deki en büyük yaz okulu organizasyonlarından biri olduğunu ifade etti.

ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNE ALDI

RAMS Park'taki final programında konserler ve sahne gösterileri de düzenlendi. Maher Zain, Fadıl Aydın, Arslanbek Sultanbekov ve Celal Karatüre sahne alarak katılımcılarla buluştu. Program boyunca kortej yürüyüşleri, drone gösterileri, ışık şovları ve çeşitli görsel etkinlikler de gerçekleştirildi.

BUGÜN RAMS PARK'TA MAÇ YERİNE FİNAL ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Galatasaray taraftarlarının sıkça araştırdığı "Bugün Galatasaray maçı mı var, RAMS Park'ta etkinlik mi var?" sorusunun yanıtı da bu organizasyonla netleşti. Bugün RAMS Park'ta futbol karşılaşması yerine TÜGVA Yaz Okulları Final Programı gerçekleştirildi. Gün boyunca devam eden etkinlik, on binlerce katılımcının yer aldığı büyük bir organizasyon olarak dikkat çekti.