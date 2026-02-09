Haberler

Bugün elektrikler kesilecek mi, 9 Şubat'ta elektrikler gidecek mi?

Bugün elektrikler kesilecek mi, 9 Şubat'ta elektrikler gidecek mi?
Güncelleme:
Bugün elektrikler eksilecek mi? 9 Şubat'ta yaşanacak olası elektrik kesintileri, şehir genelinde hayatı etkileyebilir. Enerji dağıtım şirketlerinden yapılan açıklamalar ve kesinti programına dair tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

9 Şubat'ta elektrik kesintisi olacak mı merak ediliyor. Bugün elektrikler eksilecek mi sorusu, özellikle planlı bakım çalışmaları ve yerel arıza haberlerini takip eden vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Elektrik kesintilerine dair son dakika bilgileri ve detaylar haberimizde.

9 ŞUBAT'TA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK MI?

Son günlerde sosyal medyada, 9 Şubat 2026'da başlayacağı ve 72 saat süreceği iddia edilen geniş çaplı bir elektrik kesintisi paylaşımları dolaşıyor. Paylaşımlarda, söz konusu kesintinin önceden "haber verildiği" vurgulansa da, bu iddialar herhangi bir resmi kaynağa dayandırılmıyor.

Yapılan araştırmalarda, Türkiye genelinde veya yerel ölçekte 9 Şubat'a yönelik 72 saat sürecek bir elektrik kesintisine dair kurumlarca yapılmış resmi bir açıklama bulunmadığı görülüyor.

SİMPSONLAR DİZİSİ VE 72 SAATLİK KESİNTİ İDDİASI

Sosyal medyada öne çıkan bir diğer iddia, ünlü animasyon dizisi The Simpsons'ın bu kesintiyi önceden "tahmin ettiği" yönünde. Bazı paylaşımlarda diziden görsellerin kullanıldığı ve bu görsellerin iddiayı desteklediği öne sürülüyor.

Ancak yapılan incelemelerde, söz konusu görsellerin diziden alıntılandığı veya kesintiyi öngördüğüne dair doğrulanmış bir kanıt bulunmadığı anlaşılıyor.

RESMİ KAYNAKLARDAN BİR AÇIKLAMA YOK

Şu aşamada, 9 Şubat 2026 için planlanmış veya bildirilen uzun süreli bir elektrik kesintisi olmadığı resmi kaynaklar tarafından teyit edilmektedir. Sosyal medyada dolaşan içeriklerin büyük kısmı, doğrulanmamış söylenti niteliğindedir.

