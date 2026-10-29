Bugün eczaneler açık mı? 29 Ekim'de eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? (29 Ekim nöbetçi eczaneler)

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla eczanelerin çalışma düzeni vatandaşların gündeminde yer alıyor. Resmî tatilde ilaç almak isteyenler, “Bugün eczaneler açık mı?”, “29 Ekim'de eczaneler kapalı mı, çalışıyor mu?” sorularına yanıt arıyor.

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI, 29 EKİM'DE ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle eczanelerde resmî tatil çalışma düzeni uygulanıyor. Normal mesai yapan eczaneler bugün kapalı olurken, ilaç ihtiyacı bulunan vatandaşlar nöbetçi eczanelerden hizmet alabilecek. Nöbetçi eczaneler, bulundukları bölge için belirlenen çalışma programına göre hizmet verecek.

İlaç almak isteyen vatandaşların eczaneye gitmeden önce kendi il ve ilçelerindeki güncel nöbetçi eczane listesini kontrol etmeleri gerekiyor.

29 EKİM ECZANELER KAPALI MI, NÖBETÇİ ECZANELER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmî tatil olduğu için normal çalışma düzenindeki eczaneler kapalı olacak. Ancak nöbetçi eczaneler, resmî tatil boyunca ilaç ihtiyacı olan vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek.

Nöbetçi eczanelerin adresleri ve çalışma saatleri illere ve ilçelere göre değişebildiğinden, vatandaşların ilgili eczacı odasının duyurularını incelemesi önem taşıyor.

28 EKİM ECZANELER SAAT KAÇA KADAR AÇIKTI?

Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim 2026 Çarşamba günü, İstanbul Eczacı Odasının duyurusuna göre eczaneler 09.00-13.00 saatleri arasında normal mesai yaptı. Saat 13.00'ten sonra ise yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verdi.

29 Ekim Perşembe günü de tam gün boyunca yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak.

NÖBETÇİ ECZANELER NASIL ÖĞRENİLİR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açık olan nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine ulaşmak isteyen vatandaşlar, bulundukları ilin eczacı odasının resmî internet sitesini ziyaret edebilir. İlçe bazında yayımlanan nöbet listeleri üzerinden kendilerine en yakın eczaneyi belirleyebilirler.

Eczaneye gitmeden önce adres ve çalışma saatlerini kontrol etmek, ilaç ihtiyacının karşılanması açısından önem taşıyor.