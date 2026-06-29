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Bugün dünya kupası maçı var mı?

Bugün dünya kupası maçı var mı?
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Futbolseverler “Bugün Dünya Kupası maçı var mı?” sorusuna yanıt ararken, turnuvanın 29 Haziran 2026 maç programı yoğun ilgi görüyor. Günün karşılaşmalarıyla birlikte taraftarlar hangi takımların sahaya çıkacağını ve maç saatlerini merak ederken, Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

29 Haziran 2026 tarihinde Dünya Kupası fikstürüne göre gün içinde birden fazla karşılaşma oynanacak. Günün programında Brezilya-Japonya, Almanya-Paraguay ve Hollanda-Fas gibi önemli maçlar yer alırken, futbolseverler bu karşılaşmaları canlı takip etmek için yayın saatlerini araştırıyor.

DÜNYA KUPASI SON 32 TURU MAÇ PROGRAMI 29 HAZİRAN 2026

Futbol dünyasının en büyük organizasyonlarından 2026 FIFA World Cup Son 32 Turu karşılaşmaları 29 Haziran 2026 Pazartesi günü futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Gün boyunca oynanacak kritik maçlar, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BREZİLYA – JAPONYA MAÇI SAAT 20.00’DE

Günün ilk dev karşılaşmasında 2026 FIFA World Cup Son 32 Turu kapsamında Brezilya ile Japonya karşı karşıya gelecek. Houston Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak.

ALMANYA – PARAGUAY MAÇI SAAT 23.30’DA

Gecenin ikinci maçında Almanya ile Paraguay, Boston Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele saat 23.30’da başlayacak ve yine TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

UEFA U19 AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇ PROGRAMI

Genç yeteneklerin sahne aldığı UEFA European Under-19 Championship karşılaşmaları da gün içinde devam ediyor.

İTALYA – SIRBİSTAN SAAT 18.00’DE

Turnuvada İtalya ile Sırbistan saat 18.00’de karşılaşacak. Mücadele UEFA.tv üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

HIRVATİSTAN – UKRAYNA SAAT 22.00’DE

Günün diğer U19 maçında Hırvatistan ile Ukrayna saat 22.00’de karşı karşıya gelecek. Bu mücadele de UEFA.tv ekranlarından izlenebilecek.

MAÇ PROGRAMI 29 HAZİRAN 2026

Dünya Kupası Son 32 Turu

TSİ 20.00 - Brezilya - Japonya (Houston Stadı) TRT 1

TSİ 23.30 - Almanya - Paraguay (Boston Stadı) TRT 1

UEFA U19 Avrupa Şampiyonası

18:00 İtalya - Sırbistan UEFA U19 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

22:00 Hırvatistan - Ukrayna UEFA U19 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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