Bugün Dünya Kupası maçı var mı? 13 Temmuz Pazartesi bu akşam Dünya Kupası maçı neden yok?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı öncesinde futbolseverlerin gündeminde "Bugün Dünya Kupası maçı var mı?" sorusu yer alıyor. Turnuvada kritik yarı final karşılaşmaları öncesinde takımlar hazırlıklarını sürdürürken, 13 Temmuz Pazartesi günü resmi maç programında herhangi bir karşılaşma bulunmuyor.

BUGÜN DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI?

13 Temmuz Pazartesi günü 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında oynanacak herhangi bir maç bulunmuyor. Turnuvada yarı final karşılaşmaları öncesinde verilen program arası bugün de devam ediyor.

FIFA'nın açıklanan resmi maç takvimine göre futbolseverler, yarı final heyecanını 14 Temmuz Salı günü yeniden yaşayacak. Böylece 13 Temmuz Pazartesi günü Dünya Kupası maç programı boş geçilecek.

13 TEMMUZ PAZARTESİ BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

13 Temmuz Pazartesi akşamı 2026 FIFA Dünya Kupası organizasyonunda resmi fikstürde herhangi bir karşılaşma yer almıyor.

Turnuvanın yarı final aşaması ise şu programla devam edecek:

14 Temmuz 2026 Salı | Saat 22.00: Fransa - İspanya (TRT 1)

15 Temmuz 2026 Çarşamba | Saat 22.00: İngiltere - Arjantin (TRT 1)

Dünya Kupası yarı final karşılaşmaları TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇ PROGRAMI

2026 FIFA Dünya Kupası yarı final fikstürü şu şekilde açıklandı:

14 Temmuz 2026 Salı

22.00 | Fransa - İspanya (TRT 1)

15 Temmuz 2026 Çarşamba

22.00 | İngiltere - Arjantin (TRT 1)

Turnuvada yarı finale yükselen dört takım, finale adını yazdırabilmek için sahaya çıkacak. 13 Temmuz Pazartesi günü ise organizasyonda resmi maç oynanmayacak. Bu nedenle futbolseverler yarı final karşılaşmalarının başlayacağı 14 Temmuz Salı akşamını bekleyecek.