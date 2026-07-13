Haberler

Bugün Dünya Kupası maçı var mı? 13 Temmuz Pazartesi bu akşam Dünya Kupası maçı neden yok?

Bugün Dünya Kupası maçı var mı? 13 Temmuz Pazartesi bu akşam Dünya Kupası maçı neden yok?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı öncesinde gözler maç programına çevrildi. Futbolseverler, "Bugün Dünya Kupası maçı var mı?" ve "13 Temmuz Pazartesi bu akşam hangi maçlar var?" sorularına yanıt ararken, resmi fikstüre göre 13 Temmuz Pazartesi günü Dünya Kupası'nda maç oynanmayacak. İşte yarı final öncesi güncel maç programı...

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı öncesinde futbolseverlerin gündeminde "Bugün Dünya Kupası maçı var mı?" sorusu yer alıyor. Turnuvada kritik yarı final karşılaşmaları öncesinde takımlar hazırlıklarını sürdürürken, 13 Temmuz Pazartesi günü resmi maç programında herhangi bir karşılaşma bulunmuyor. 

BUGÜN DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI?

13 Temmuz Pazartesi günü 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında oynanacak herhangi bir maç bulunmuyor. Turnuvada yarı final karşılaşmaları öncesinde verilen program arası bugün de devam ediyor.

FIFA'nın açıklanan resmi maç takvimine göre futbolseverler, yarı final heyecanını 14 Temmuz Salı günü yeniden yaşayacak. Böylece 13 Temmuz Pazartesi günü Dünya Kupası maç programı boş geçilecek.

13 TEMMUZ PAZARTESİ BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

13 Temmuz Pazartesi akşamı 2026 FIFA Dünya Kupası organizasyonunda resmi fikstürde herhangi bir karşılaşma yer almıyor.

Turnuvanın yarı final aşaması ise şu programla devam edecek:

14 Temmuz 2026 Salı | Saat 22.00: Fransa - İspanya (TRT 1)

15 Temmuz 2026 Çarşamba | Saat 22.00: İngiltere - Arjantin (TRT 1)

Dünya Kupası yarı final karşılaşmaları TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇ PROGRAMI

2026 FIFA Dünya Kupası yarı final fikstürü şu şekilde açıklandı:

14 Temmuz 2026 Salı

22.00 | Fransa - İspanya (TRT 1)

15 Temmuz 2026 Çarşamba

22.00 | İngiltere - Arjantin (TRT 1)

Turnuvada yarı finale yükselen dört takım, finale adını yazdırabilmek için sahaya çıkacak. 13 Temmuz Pazartesi günü ise organizasyonda resmi maç oynanmayacak. Bu nedenle futbolseverler yarı final karşılaşmalarının başlayacağı 14 Temmuz Salı akşamını bekleyecek.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı

Yazıcıoğlu dosyası raftan indi! Tasarlayarak öldürmekten gözaltındalar
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı

Ahbap soruşturması derinleşiyor! Ünlü avukat gözaltında
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası

Vay Haluk vay! Öyle bir isimle ortaklığı çıktı ki, asıl şimdi yandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayatını kaybetmeden dakikalar önce şakayı patlatmış: Şu anda ölemem

İşte son sözleri! Ölmeden dakikalar önce yaptığı şaka gündem oldu
Emlak konut, Hayat Mekke projesinin Mekke ve Cidde satış ofislerini açtı!

Emlak konut, Hayat Mekke projesinin Mekke ve Cidde satış ofislerini açtı!
Jurassic Park serisiyle tanınan aktör Sam Neill hayatını kaybetti

Efsane filmin başrol oyuncusu hayatını kaybetti
Geçen yıl bu haldeydi! Son gelen görüntü mest etti

Geçen yıl bu haldeydi! Son gelen görüntü mest etti
Prens Harry'ye beklenmedik darbe! Yanındakiler hemen espriyi patlattı

Prens Harry'ye beklenmedik darbe! Yanındakiler hemen espriyi patlattı
Dünya birincisi olan Ali Koç'un annesiyle diyaloğu gülümsetti

Dünya birincisi olan Ali Koç'un annesiyle diyaloğu gülümsetti
Ahbap Derneği çalışanlarına operasyon! Evlerden neler çıktı neler

Ahbap Derneği çalışanlarına operasyon! Evlerden neler çıktı neler