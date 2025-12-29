Buğra Cem İmamoğulları kimdir, Buğra Cem İmamoğulları TFF görevi ne?

"Futbolda Bahis" soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları'nın savcılık ifadesinin detayları da kamuoyuna yansıdı. İmamoğulları, ifadesinde Türkiye liglerinde oynanan bazı karşılaşmalara zaman zaman bahis yapmış olabileceğini belirterek, 15 Eylül 2019 tarihinde oynanan Trabzonspor–Gençlerbirliği maçına bahis oynayıp oynamadığını hatırlamadığını söyledi. Söz konusu karşılaşmanın sonucunu etkilemeye yönelik herhangi bir girişimde bulunmadığını vurgulayan İmamoğulları'nın açıklamaları, soruşturma dosyasına girdi.

BUĞRA CEM İMAMOĞULLARI KİMDİR?

Buğra Cem İmamoğulları, Türkiye Futbol Federasyonu'nda uzun yıllar görev almış bir spor yöneticisi olarak biliniyor. TFF bünyesinde Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörlüğü görevini yürüten İmamoğulları, federasyonun uluslararası temasları ile millî takımların idari süreçlerinden sorumlu isimler arasında yer aldı.

BUĞRA CEM İMAMOĞULLARI TUTUKLANDI MI?

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında yürütülen geniş çaplı operasyonlarda toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişiler arasında 14 futbolcunun da bulunduğu öğrenildi. İstanbul merkezli olarak 11 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Galatasaray'ın eski yöneticisi ve iş insanı Erden Timur'un da yer aldığı 26 şüpheli cuma günü gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüpheliler arasında Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur, Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları ile bazı futbolcuların da bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin adli süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.