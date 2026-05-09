Bu akşam hangi diziler var? 9 Mayıs yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
9 Mayıs akşamında televizyon kanallarında birbirinden farklı yapımlar izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizilerden yarışma programlarına, sinema filmlerinden özel içeriklere kadar birçok yapım ekranlarda yer alırken, “Bu akşam TV’de hangi programlar var?” sorusu izleyicilerin gündemindeki yerini koruyor. Kanalların güncel yayın akışları ise merakla araştırılıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 9 Mayıs yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
9 Mayıs Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında yine geniş bir yayın akışı izleyicilerle buluşuyor. Prime time kuşağında diziler, yarışma programları, sinema filmleri ve özel yapımlar peş peşe ekrana gelirken, “Bu akşam hangi program, hangi kanalda ve saat kaçta?” sorusu izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kanalların güncel yayın akışları yoğun şekilde takip edilirken, ekran başında yüksek izleyici ilgisi bekleniyor. Detaylar haberin devamında…
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08.00 Keloğlan ile Cankız
- 10.00 Cumartesi Sürprizi (Canlı)
- 13.00 Şaşkın Damat
- 15.30 Delikanlı (Tekrar)
- 18.25 Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)
- 20.00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
- 00.15 Delikanlı (Tekrar)
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri (Yeni Bölüm)
- 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)
- 11.15 Memet Özer ile Mutfakta (Yeni Bölüm)
- 12.00 Kamera Arkası (Yeni Bölüm)
- 12.45 Halef: Köklerin Çağrısı
- 16.00 Yeraltı
- 19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)
- 20.00 Gelenek Görenek
- 22.45 Halef: Köklerin Çağrısı
- 00.30 Efsane Futbol (Canlı)
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 Küçük Ağa (Tekrar)
- 08.30 Konuştukça (Yeni Bölüm)
- 09.45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)
- 13.00 Arda'nın Mutfağı (Yeni Bölüm)
- 14.00 Güller ve Günahlar (Tekrar)
- 16.15 Arka Sokaklar (Tekrar)
- 18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
- 20.00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)
- 00.15 Uzak Şehir (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 İstanbullu Gelin (Tekrar)
- 09.00 Benim Tatlı Yalanım (Tekrar)
- 11.00 Sevdiğim Sensin (Tekrar)
- 14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
- 15.30 Çirkin (Tekrar)
- 19.00 Star Haber (Canlı)
- 20.00 Sevdiğim Sensin (Tekrar)
- 23.15 Çirkin (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
- 07.30 ATV'de Hafta Sonu
- 10.00 Percy Jackson ve Olimposlular: Şimşek Hızı/ Yabancı Sinema
- 12.30 A.B.İ
- 15.00 Çakallarla Dans 4/ Yerli Sinema
- 16.45 Robin Hood/ Yabancı Sinema
- 19.00 ATV Ana Haber
- 20.00 Flora ile Ulysses/ Yabancı Sinema
- 21.50 Üç Silahşörler: D'artagnan/ Yabancı Sinema
TV8 YAYIN AKIŞI
- 08.00 Oynat Bakalım
- 08.30 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)
- 10.00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)
- 16.30 Survivor Panorama/ Canlı
- 20.00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)
- 00.15 Gazete Magazin