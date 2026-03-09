Bu akşam hangi diziler var? 9 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
9 Mart akşamı izleyicileri ekran başında yoğun bir yayın maratonu bekliyor. Diziler, yarışmalar, eğlence programları ve filmlerle televizyon kanalları dopdolu bir içerik sunarken, hangi yapımın hangi saatte ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, bu akşam hangi diziler var? 9 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
ATV
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 ATV Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol'da
- 18.40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 19.35 ATV Ana Haber
- 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D
- 07.00 İkizler Memo-Can
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 13.15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Arka Sokaklar
- 18.00 Bir Ramazan Akşamı
- 19.00 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Uzak Şehir
FOX TV (NOW TV)
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
- 13.20 En Hamarat Benim
- 16.30 Doktor: Başka Hayatta
- 17.50 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar
- 19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
- 20.00 Doktor: Başka Hayatta
- 23.00 Kıskanmak
SHOW TV
- 08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 10.45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 İntikam
- 22.15 Belalı Tanık
STAR TV
- 07.00 Sefirin Kızı
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
- 18.15 Erkenci Kuş
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Çok Güzel Hareketler 2
TRT 1
- 07.20 Kalk Gidelim
- 08.50 Adını Sen Koy
- 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.15 Vefa Sultan
- 15.30 Kur'an'ın Mesajı
- 16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 17.45 Ramazan Sevinci
- 19.15 Ana Haber
- 20.00 Cennetin Çocukları
TV8
- 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
- 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026