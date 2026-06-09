Bu akşam hangi diziler var? 9 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Hafta sonu akşamını televizyon karşısında değerlendirmek isteyen izleyiciler için 9 Haziran Salı gününe ait yayın akışı netleşti. Gün boyunca farklı programların ekrana geldiği kanallarda, akşam saatlerinde diziler, yarışma programları ve filmler öne çıkıyor. İzleyiciler ise sevdikleri yapımları kaçırmamak için yayın saatlerini yakından takip ediyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 A.B.İ

KANAL D

07.00 Yabancı Damat

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Daha 17

23.30 Akrep Kral: Savaşçının Yükselişi

NOW TV (FOX TV)

07.30 İlk Bakış

08.00 Çalar Saat

10.45 Her Yerde Sen

13.30 Bay Yanlış

16.15 Sen Çal Kapımı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Recep İvedik 3

SHOW TV

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Hükümet Kadın 2

22.15 Güler Misin Ağlar Mısın

STAR TV

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Aramızda Kalsın

19.00 Star Haber

20.00 Canım Kardeşim

TRT 1

07.10 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

08.05 Balkan Ninnisi

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.30 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

TV8