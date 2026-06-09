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Bu akşam hangi diziler var? 9 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 9 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
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9 Haziran Salı günü televizyon ekranlarında izleyicileri yoğun ve renkli bir yayın akışı bekliyor. Gün içerisinde sevilen diziler, gündüz kuşağı programları ve yarışmalar farklı kanallarda ekrana gelirken, akşam kuşağında yayınlanacak yeni bölümler ve özel yapımlar izleyicilerin ilgisini çekiyor. Günün program akışı, televizyon takipçileri tarafından yakından izleniyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 9 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Hafta sonu akşamını televizyon karşısında değerlendirmek isteyen izleyiciler için 9 Haziran Salı gününe ait yayın akışı netleşti. Gün boyunca farklı programların ekrana geldiği kanallarda, akşam saatlerinde diziler, yarışma programları ve filmler öne çıkıyor. İzleyiciler ise sevdikleri yapımları kaçırmamak için yayın saatlerini yakından takip ediyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol’da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 A.B.İ

KANAL D

  • 07.00 Yabancı Damat
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Aşk-ı Memnu
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Daha 17
  • 23.30 Akrep Kral: Savaşçının Yükselişi

NOW TV (FOX TV)

  • 07.30 İlk Bakış
  • 08.00 Çalar Saat
  • 10.45 Her Yerde Sen
  • 13.30 Bay Yanlış
  • 16.15 Sen Çal Kapımı
  • 19.00 Now Ana Haber
  • 20.00 Recep İvedik 3

SHOW TV

  • 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10.00 Bahar
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Hükümet Kadın 2
  • 22.15 Güler Misin Ağlar Mısın

STAR TV

  • 07.00 İstanbullu Gelin
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17.15 Aramızda Kalsın
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Canım Kardeşim

TRT 1

  • 07.10 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 08.05 Balkan Ninnisi
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.30 Benim Adım Melek
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

TV8

  • 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Survivor Ekstra
  • 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
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