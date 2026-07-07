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Bu akşam hangi diziler var? 7 Temmuz yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 7 Temmuz yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
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Televizyon ekranlarında günü takip etmek isteyen izleyiciler, 7 Temmuz 2026 Salı TV yayın akışı listesini araştırmayı sürdürüyor. Ulusal kanallarda gün boyunca yayınlanacak diziler, yarışma programları, sinema filmleri, haber bültenleri ve eğlence içerikleri merak edilirken, "Bugün TV'de ne var?", "7 Temmuz Salı hangi programlar yayınlanacak?" ve "Bu akşam hangi dizi, film ve yarışmalar ekrana gelecek?" soruları arama motorlarında yoğun ilgi görüyor.

7 Temmuz 2026 Salı TV yayın akışı, televizyon izleyicilerinin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Gün boyunca ulusal kanallarda ekrana gelecek haber bültenleri, gündüz kuşağı programları, yarışmalar, diziler ve sinema filmleri yakından takip edilirken, prime time kuşağında yayınlanacak yapımlar da merak konusu oldu. İzleyiciler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in güncel yayın akışlarını inceleyerek favori programlarının saatlerini öğrenmeye çalışıyor. İşte, 7 Temmuz 2026 Salı güncel TV yayın akışı...

ATV

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Kırgın Çiçekler
  • 13.00 ATV Gün Ortası
  • 14.00 Altı Üstü İstanbul
  • 16.30 A.B.İ
  • 19.00 ATV Ana Haber
  • 20.00 Var Mısın Yok Musun

KANAL D

  • 07.00 Yabancı Damat
  • 09.30 Yaprak Dökümü
  • 12.00 Kanal D Haber Gün Arası
  • 13.00 Magazin D Yaz
  • 14.00 Uzak Şehir
  • 16.45 Aşk-ı Memnu
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Kuralsız Sokaklar
  • 21.45 Baba Parası

NOW TV

  • 08.30 Çalar Saat
  • 10.00 Her Yerde Sen
  • 12.00 Şahane Hayatım
  • 14.45 Sen Çal Kapımı
  • 16.45 Karagül
  • 19.00 NOW Ana Haber
  • 20.00 Eski Köye Yeni Adet

SHOW TV

  • 06.00 Yeni Gelin
  • 08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10.00 Bahar
  • 12.30 Veliaht
  • 15.00 Kızılcık Şerbeti
  • 18.25 Show Ana Haber
  • 20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV

  • 07.00 İstanbullu Gelin
  • 09.30 Ateşböceği
  • 12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
  • 14.00 Aramızda Kalsın
  • 16.30 Erkenci Kuş
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok

TRT 1

  • 06.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 07.00 Hangimiz Sevmedik
  • 09.55 Kasaba Doktoru
  • 13.30 Seksenler
  • 14.40 Yürek Çıkmazı
  • 18.00 Ana Haber
  • 19.00 Arjantin - Mısır
  • 21.00 Hür
  • 22.15 Kupa Saati
  • 23.00 İsviçre - Kolombiya

TV8

  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 MasterChef Türkiye
  • 10.00 Gazete Magazin
  • 14.00 MasterChef Türkiye
  • 20.00 MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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