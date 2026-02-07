Bu akşam hangi diziler var? 7 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

7 Şubat Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında yoğun bir rekabet yaşanması bekleniyor. Kanallar, izleyiciyi ekran başına çekmek için farklı türlerde dizi, film ve programları prime time kuşağında izleyiciyle buluştururken, akşam saatlerini planlamak isteyenler güncel yayın akışlarını yakından takip ediyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Küçük Ağa (Tekrar)

08.30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

09.45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)

D Cumartesi (Yeni Bölüm) 13.00 Arda'nın Mutfağı (Yeni Bölüm)

14.00 Arka Sokaklar (Tekrar)

16.15 Uzak Şehir (Tekrar)

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

Hafta Sonu (Canlı) 20.00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)

00.15 Arka Sokaklar (Tekrar)

TRT1 YAYIN AKIŞI

05.45 Yedi Numara

06.00 Ege'nin Hamsisi

08.40 Kod Adı Kırlangıç

10.00 Hayallerinin Peşinde

11.40 Teşkilat

14.40 Taşacak Bu Deniz

17.50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 ATV'de H afta Sonu

afta Sonu 10.00 A.B.İ

13.45 Kuruluş Orhan

17.00 Aman Reis Duymasın/ Yerli Sinema

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kadın Kral/ Yabancı Sinema

22.45 Pilav Üstü Aşk/ Yerli Sinema

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 Gırgıriye

10.00 Cumartesi Sürprizi (Canlı)

13.00 Şaşkın Damat

15.30 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

18.25 Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)

20.00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)

00.15 Müjdemi İsterim

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Aramızda Kalsın (Tekrar)

09.00 Hayat Bazen Tatlıdır (Tekrar)

11.00 Sahipsizler (Tekrar)

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Erkenci Kuş (Tekrar)

19.00 Star Haber (Canlı)

20.00 Bayi Toplantısı/ Yerli Film

22.30 Bayi Toplantısı/ Yerli Film

00.30 Sahipsizler (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)

10.00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)

17.30 Survivor Panorama/ Canlı

20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (Canlı)

NOW TV YAYIN AKIŞI