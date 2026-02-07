Bu akşam hangi diziler var? 7 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
7 Şubat akşamına televizyon keyfiyle hazırlanmak isteyen izleyiciler için kanalların prime time yayın akışları netleşti. Akşam saatlerinde ekrana gelecek dizi, film ve programlar merak uyandırırken, farklı yapımlar arasındaki rekabet izleyicilerin tercihlerini belirleyecek. Peki, bu akşam hangi diziler var? 7 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
7 Şubat Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında yoğun bir rekabet yaşanması bekleniyor. Kanallar, izleyiciyi ekran başına çekmek için farklı türlerde dizi, film ve programları prime time kuşağında izleyiciyle buluştururken, akşam saatlerini planlamak isteyenler güncel yayın akışlarını yakından takip ediyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 Küçük Ağa (Tekrar)
- 08.30 Konuştukça (Yeni Bölüm)
- 09.45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)
- 13.00 Arda'nın Mutfağı (Yeni Bölüm)
- 14.00 Arka Sokaklar (Tekrar)
- 16.15 Uzak Şehir (Tekrar)
- 18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
- 20.00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)
- 00.15 Arka Sokaklar (Tekrar)
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05.45 Yedi Numara
- 06.00 Ege'nin Hamsisi
- 08.40 Kod Adı Kırlangıç
- 10.00 Hayallerinin Peşinde
- 11.40 Teşkilat
- 14.40 Taşacak Bu Deniz
- 17.50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Gönül Dağı
- 00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
ATV YAYIN AKIŞI
- 07.30 ATV'de H afta Sonu
- 10.00 A.B.İ
- 13.45 Kuruluş Orhan
- 17.00 Aman Reis Duymasın/ Yerli Sinema
- 19.00 ATV Ana Haber
- 20.00 Kadın Kral/ Yabancı Sinema
- 22.45 Pilav Üstü Aşk/ Yerli Sinema
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08.00 Gırgıriye
- 10.00 Cumartesi Sürprizi (Canlı)
- 13.00 Şaşkın Damat
- 15.30 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
- 18.25 Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)
- 20.00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
- 00.15 Müjdemi İsterim
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 Aramızda Kalsın (Tekrar)
- 09.00 Hayat Bazen Tatlıdır (Tekrar)
- 11.00 Sahipsizler (Tekrar)
- 14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
- 15.30 Erkenci Kuş (Tekrar)
- 19.00 Star Haber (Canlı)
- 20.00 Bayi Toplantısı/ Yerli Film
- 22.30 Bayi Toplantısı/ Yerli Film
- 00.30 Sahipsizler (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
- 08.00 Oynat Bakalım
- 08.30 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)
- 10.00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)
- 17.30 Survivor Panorama/ Canlı
- 20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)
- 00.15 Survivor Ekstra (Canlı)
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri (Yeni Bölüm)
- 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)
- 11.15 Memet Özer ile Mutfakta (Yeni Bölüm)
- 12.15 Kamera Arkası (Yeni Bölüm)
- 12.45 Yeraltı
- 16.00 Avrupa'dan Anadolu'ya: Köprüler
- 16.45 Halef: Köklerin Çağrısı
- 19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)
- 20.00 Çifte Milyon (Yeni Bölüm)
- 23.45 Efsane Futbol (Canlı)