Bu akşam hangi diziler var? 4 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

4 Haziran akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor. Günün yorgunluğunu ekran karşısında atmak isteyen milyonlarca kişi, hangi dizilerin, yarışma programlarının ve sinema filmlerinin yayınlanacağını araştırmaya başladı. Kanalların güncel yayın akışları netleşirken, prime time kuşağında ekrana gelecek yapımlar da büyük merak konusu oldu. İşte 4 Haziran akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri bekleyen programlara dair detaylar...

ATV

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

KANAL D

07.00 Yabancı Damat

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Daha 17

NOW TV (FOX TV)

07.30 İlk Bakış

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Sen Çal Kapımı

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Aramızda Kalsın

19.00 Star Haber

20.00 Sevdiğim Sensin

TRT 1

06.50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

07.45 Balkan Ninnisi

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.20 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

22.45 Mehmed: Fetihler Sultanı

TV8