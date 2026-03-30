Bu akşam hangi diziler var? 30 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

30 Mart Pazartesi akşamı televizyon ekranları izleyicilere yoğun bir yayın akışı sunacak. Prime time’da sevilen diziler, heyecan dolu yarışmalar, eğlenceli talk showlar ve sinema filmleri ardı ardına ekrana gelecek. İzleyiciler, hangi programın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak ederek araştırmalara başladı. Tüm detaylar haberin devamında…
ATV
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol’da
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D
- 07.00 Küçük Ağa
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Arka Sokaklar
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Uzak Şehir
NOW TV (FOX TV)
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Doktor: Başka Hayatta
- 19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
- 20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
- 23.30 Kıskanmak
SHOW TV
- 06.30 Sandık Kokusu
- 09.30 Siyah Kalp
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Güldür Güldür Show
STAR TV
- 07.00 Sefirin Kızı
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 Erkenci Kuş
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Yerli Dizi Tekrarı
TRT 1
- 06.40 Kalk Gidelim
- 09.15 Adını Sen Koy
- 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.00 Benim Adım Melek
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Cennetin Çocukları
TV8
- 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Survivor Ekstra
- 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026