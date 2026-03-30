Bu akşam hangi diziler var? 30 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

30 Mart Pazartesi akşamı televizyon ekranları izleyicilere yoğun bir yayın akışı sunacak. Prime time’da sevilen diziler, heyecan dolu yarışmalar, eğlenceli talk showlar ve sinema filmleri ardı ardına ekrana gelecek. İzleyiciler, hangi programın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak ederek araştırmalara başladı. Tüm detaylar haberin devamında…

ATV

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D

07.00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

NOW TV (FOX TV)

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Doktor: Başka Hayatta

19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

23.30 Kıskanmak

SHOW TV

06.30 Sandık Kokusu

09.30 Siyah Kalp

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV

07.00 Sefirin Kızı

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1

06.40 Kalk Gidelim

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.00 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Cennetin Çocukları

TV8