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Bu akşam hangi diziler var? 30 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 30 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
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30 Haziran Salı günü televizyon ekranları, haber programlarından yarışmalara, gündüz kuşağından dizi ve filmlere kadar birçok farklı yapımla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Gün boyunca ulusal kanallarda birbirinden farklı içerikler yayınlanırken, akşam kuşağında ekrana gelecek diziler ve sinema filmleri de merak konusu oluyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 30 Haziran Salı TV yayın akışında ne var? ATV, Kanal D, Show TV, NOW, Star TV, TRT 1, TV8 ve Kanal 7 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri, gün boyunca hangi programların yayınlanacağını öğrenmek için 30 Haziran Salı TV yayın akışını araştırmayı sürdürüyor. Sabah haber bültenleriyle başlayan yayın maratonu; gündüz kuşağı programları, yarışmalar, diziler ve eğlence içerikleriyle devam ederken, akşam saatlerinde ekrana gelecek yapımlar da ilgi görüyor. İşte 30 Haziran Salı ATV, Kanal D, Show TV, Now, Star TV, TRT 1, TV8 ve Kanal 7'nin güncel yayın akışı...

ATV

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Kırgın Çiçekler
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Altı Üstü İstanbul
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Var Mısın Yok Musun

KANAL D

  • 07.00 Yabancı Damat
  • 09.30 Yaprak Dökümü
  • 12.00 Kanal D Haber Gün Arası
  • 13.00 Magazin D Yaz
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Aşk-ı Memnu
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Beyaz'la Joker

NOW TV

  • 08.30 Çalar Saat
  • 10.00 Her Yerde Sen
  • 11.45 Şahane Hayatım
  • 15.00 Sen Çal Kapımı
  • 16.45 Karagül
  • 19.00 Now Ana Haber
  • 20.00 Recep İvedik 5

SHOW TV

  • 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10.00 Bahar
  • 12.30 Aslan Bacanak
  • 15.00 Kızılcık Şerbeti
  • 18.25 Show Ana Haber
  • 20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV

  • 07.00 İstanbullu Gelin
  • 09.30 Ateşböceği
  • 12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
  • 14.00 Aramızda Kalsın
  • 16.30 Erkenci Kuş
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Uncharted: Kayıp Miras

TRT 1

  • 07.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 08.05 Hangimiz Sevmedik
  • 10.20 Kasaba Doktoru
  • 13.50 Seksenler
  • 14.40 Yürek Çıkmazı
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Fildişi Sahili – Norveç
  • 22.15 Marnalı

TV8

  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 MasterChef Türkiye
  • 10.00 Gazete Magazin
  • 14.00 MasterChef Türkiye
  • 20.00 MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
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