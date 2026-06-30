Bu akşam hangi diziler var? 30 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Televizyon izleyicileri, gün boyunca hangi programların yayınlanacağını öğrenmek için 30 Haziran Salı TV yayın akışını araştırmayı sürdürüyor. Sabah haber bültenleriyle başlayan yayın maratonu; gündüz kuşağı programları, yarışmalar, diziler ve eğlence içerikleriyle devam ederken, akşam saatlerinde ekrana gelecek yapımlar da ilgi görüyor. İşte 30 Haziran Salı ATV, Kanal D, Show TV, Now, Star TV, TRT 1, TV8 ve Kanal 7'nin güncel yayın akışı...

ATV

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kırgın Çiçekler

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Altı Üstü İstanbul

19.00 atv Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

KANAL D

07.00 Yabancı Damat

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

Gün Arası 13.00 Magazin D Yaz

D Yaz 14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Beyaz'la Joker

NOW TV

08.30 Çalar Saat

10.00 Her Yerde Sen

11.45 Şahane Hayatım

15.00 Sen Çal Kapımı

16.45 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Recep İvedik 5

SHOW TV

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Aslan Bacanak

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Ateşböceği

12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14.00 Aramızda Kalsın

16.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Uncharted: Kayıp Miras

TRT 1

07.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

08.05 Hangimiz Sevmedik

10.20 Kasaba Doktoru

13.50 Seksenler

14.40 Yürek Çıkmazı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Fildişi Sahili – Norveç

22.15 Marnalı

TV8