Bu akşam hangi diziler var? 3 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
3 Şubat akşamı televizyon başında vakit geçirmek isteyen izleyiciler için prime time yayın akışı netleşti. Kanallar, akşam kuşağında izleyicileri ekrana kilitleyecek dizi ve programlarıyla öne çıkıyor. Gün boyu devam eden yayın akışının ardından akşam saatlerinde ekrana gelecek yapımlar, izleyicilerin gündemini belirleyecek ve tercihlerini şekillendirecek. Peki, bu akşam hangi diziler var? 3 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
3 Şubat Salı akşamı televizyon ekranlarında prime time kuşağı izleyicilerle buluşuyor. Akşam kuşağında diziler, yarışma programları ve özel yapımların yanı sıra eğlenceli içerikler de öne çıkıyor. Ulusal kanalların bu akşamki yayın akışı, izleyicilerin ilgiyle takip edeceği yapımları ve sürpriz programları mercek altına alıyor. Tüm detaylar haberin devamında…
3 ŞUBAT 2026 SALI ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 ABİ
- 23:50 Bağlılık Aslı
3 ŞUBAT 2026 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Küçük Ağa
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 14:00 Gelinim Mutfakta
- 16:45 Arka Sokaklar
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 İnci Taneleri
- 23:15 Eşref Rüya
3 ŞUBAT 2026 SALI FOX TV (NOW TV) YAYIN AKIŞI
- 07:30 İlk Bakış
- 08:00 Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Kıskanmak
- 19:00 Now Ana Haber
- 20:00 Kıskanmak
3 ŞUBAT 2026 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Bahar
- 09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
3 ŞUBAT 2026 SALI STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Aramızda Kalsın
- 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17:15 Erkenci Kuş
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Kibar Feyzo
- 22:00 Yerli Dizi Tekrarı
3 ŞUBAT 2026 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06:20 Kalk Gidelim
- 09:20 Adını Sen Koy
- 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:30 Kara Ağaç Destanı
- 17:45 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
3 ŞUBAT 2026 SALI TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 Tuzak
- 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08:30 Oynat Bakalım
- 09:00 Gel Konuşalım
- 12:30 Zahide Yetiş'le Sence?
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026