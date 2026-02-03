Bu akşam hangi diziler var? 3 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

3 Şubat Salı akşamı televizyon ekranlarında prime time kuşağı izleyicilerle buluşuyor. Akşam kuşağında diziler, yarışma programları ve özel yapımların yanı sıra eğlenceli içerikler de öne çıkıyor. Ulusal kanalların bu akşamki yayın akışı, izleyicilerin ilgiyle takip edeceği yapımları ve sürpriz programları mercek altına alıyor. Tüm detaylar haberin devamında…

3 ŞUBAT 2026 SALI ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 ABİ

23:50 Bağlılık Aslı

3 ŞUBAT 2026 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

23:15 Eşref Rüya

3 ŞUBAT 2026 SALI FOX TV (NOW TV) YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kıskanmak

19:00 Now Ana Haber

20:00 Kıskanmak

3 ŞUBAT 2026 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Bahar

09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

3 ŞUBAT 2026 SALI STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Aramızda Kalsın

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Kibar Feyzo

22:00 Yerli Dizi Tekrarı

3 ŞUBAT 2026 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 Kalk Gidelim

09:20 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Kara Ağaç Destanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

3 ŞUBAT 2026 SALI TV8 YAYIN AKIŞI