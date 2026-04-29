29 Nisan akşamı televizyon ekranlarında yine yoğun ve dikkat çekici bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. Prime time kuşağında diziler, yarışma programları, sinema filmleri ve özel yapımlar art arda ekrana gelirken, “Bu akşam televizyonda ne var, hangi yapım saat kaçta başlayacak?” sorusu izleyiciler arasında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 29 Nisan yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
29 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol’da
- 19.00 atv Ana Haber
- 19.45 Kuruluş Orhan
29 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 Küçük Ağa
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Arka Sokaklar
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Beyaz’la Joker
29 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12.30 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Yeraltı
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Yeraltı
29 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
- 10.00 Bahar
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Güldür Güldür Show
29 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 İstanbullu Gelin
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 Aramızda Kalsın
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Çirkin
- 22.45 Sevdiğim Sensin
29 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06.45 Beni Böyle Sev
- 09.25 Adını Sen Koy
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.30 Benim Adım Melek
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Garfield
- 22.00 Atletico Madrid – Arsenal
29 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI
- 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Survivor Ekstra
- 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026