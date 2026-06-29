Bu akşam hangi diziler var? 29 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Televizyon ekranlarında gün boyu hangi yapımların yer alacağını merak eden izleyiciler, 29 Haziran Pazartesi gününe ait TV yayın akışını araştırmaya başladı. Ulusal kanallarda sabah haberlerinden gündüz kuşağı programlarına, yarışmalardan dizilere ve sinema filmlerine kadar birçok içerik ekranlara geliyor. Özellikle akşam saatlerinde yayınlanacak diziler ve filmler, televizyon keyfi yapmak isteyenlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte 29 Haziran Pazartesi TV yayın akışı ve kanallarda gün boyunca izleyiciyle buluşacak programlar…

ATV

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kırgın Çiçekler

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Altı Üstü İstanbul

19.00 atv Ana Haber

20.00 Altı Üstü İstanbul

22.30 Altı Üstü İstanbul

KANAL D

07.00 Yabancı Damat

09.30 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

Gün Arası 13.00 Magazin D Yaz

D Yaz 14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Düşüş

22.15 Çatışma

NOW TV

08.30 Çalar Saat

10.00 Her Yerde Sen

11.45 Şahane Hayatım

15.00 Sen Çal Kapımı

16.45 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Başka Bir Sen

22.30 Yalancı Sevgilim

SHOW TV

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Baba Bizi Eversene

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Kod Adı: Olympus

22.30 Sürgün

STAR TV

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Ateşböceği

12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14.00 Aramızda Kalsın

16.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Hababam Sınıfı

22.00 Doğanın Kanunu

TRT 1

07.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

08.15 Hangimiz Sevmedik

10.40 Kasaba Doktoru

13.15 Seksenler

14.45 Yürek Çıkmazı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Brezilya - Japonya

TV8