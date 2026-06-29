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Bu akşam hangi diziler var? 29 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 29 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
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29 Haziran Pazartesi günü televizyon kanalları, birbirinden farklı programlarla izleyicilere dolu dolu bir yayın akışı sunuyor. Sabah saatlerinde haber bültenleri ve yaşam programları ekranlara gelirken, günün ilerleyen saatlerinde yarışmalar, gündüz kuşağı programları, magazin içerikleri ve eğlence yapımları izleyiciyle buluşuyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 29 Haziran TV yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT 1, Kanal D, Star TV, Kanal 7...

Televizyon ekranlarında gün boyu hangi yapımların yer alacağını merak eden izleyiciler, 29 Haziran Pazartesi gününe ait TV yayın akışını araştırmaya başladı. Ulusal kanallarda sabah haberlerinden gündüz kuşağı programlarına, yarışmalardan dizilere ve sinema filmlerine kadar birçok içerik ekranlara geliyor. Özellikle akşam saatlerinde yayınlanacak diziler ve filmler, televizyon keyfi yapmak isteyenlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte 29 Haziran Pazartesi TV yayın akışı ve kanallarda gün boyunca izleyiciyle buluşacak programlar…

ATV

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Kırgın Çiçekler
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Altı Üstü İstanbul
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Altı Üstü İstanbul
  • 22.30 Altı Üstü İstanbul

KANAL D

  • 07.00 Yabancı Damat
  • 09.30 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 12.00 Kanal D Haber Gün Arası
  • 13.00 Magazin D Yaz
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Aşk-ı Memnu
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Düşüş
  • 22.15 Çatışma

NOW TV

  • 08.30 Çalar Saat
  • 10.00 Her Yerde Sen
  • 11.45 Şahane Hayatım
  • 15.00 Sen Çal Kapımı
  • 16.45 Karagül
  • 19.00 Now Ana Haber
  • 20.00 Başka Bir Sen
  • 22.30 Yalancı Sevgilim

SHOW TV

  • 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10.00 Bahar
  • 12.30 Baba Bizi Eversene
  • 15.00 Kızılcık Şerbeti
  • 18.25 Show Ana Haber
  • 20.00 Kod Adı: Olympus
  • 22.30 Sürgün

STAR TV

  • 07.00 İstanbullu Gelin
  • 09.30 Ateşböceği
  • 12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
  • 14.00 Aramızda Kalsın
  • 16.30 Erkenci Kuş
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Hababam Sınıfı
  • 22.00 Doğanın Kanunu

TRT 1

  • 07.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 08.15 Hangimiz Sevmedik
  • 10.40 Kasaba Doktoru
  • 13.15 Seksenler
  • 14.45 Yürek Çıkmazı
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Brezilya - Japonya

TV8

  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09.00 MasterChef Türkiye
  • 10.00 Gazete Magazin
  • 14.00 MasterChef Türkiye
  • 20.00 MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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