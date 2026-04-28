Bu akşam hangi diziler var? 28 Nisan yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

28 Nisan akşamı televizyon ekranlarında yine dolu dolu bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. Prime time kuşağında dizilerden yarışma programlarına, sinema filmlerinden özel yapımlara kadar birçok içerik art arda ekrana gelirken, “Bu akşam televizyonda ne var, hangi yapım saat kaçta başlayacak?” sorusu izleyiciler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 28 Nisan yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1 hangi diziler var?
28 NİSAN 2026 SALI ATV YAYIN AKIŞI
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol’da
- 19.00 atv Ana Haber
- 19.45 Kupa Günlüğü
- 20.00 A.B.İ
- 23.45 Kuruluş Orhan
28 NİSAN 2026 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Küçük Ağa
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Arka Sokaklar
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Uzak Şehir
28 NİSAN 2026 SALI NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
- 07.30 İlk Bakış
- 08:00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Kıskanmak
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Kıskanmak
28 NİSAN 2026 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
- 10.00 Bahar
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Delikanlı
- 22.45 Güldür Güldür Show
28 NİSAN 2026 SALI STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 İstanbullu Gelin
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 Aramızda Kalsın
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
28 NİSAN 2026 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06.45 Beni Böyle Sev
- 09.25 Adını Sen Koy
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.05 Benim Adım Melek
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
28 NİSAN 2026 SALI TV8 YAYIN AKIŞI
- 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Survivor Ekstra
- 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026