Bu akşam hangi diziler var? 27 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
27 Haziran Cumartesi günü televizyon kanalları, birbirinden farklı programlarla izleyicilere dolu dolu bir yayın akışı sunuyor. Sabah saatlerinde haber bültenleri ve yaşam programları ekranlara gelirken, günün ilerleyen saatlerinde yarışmalar, magazin programları, gündüz kuşağı yapımları ve eğlence içerikleri izleyicilerle buluşuyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 27 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Televizyon ekranlarında neler olduğunu merak eden izleyiciler, 27 Haziran Cumartesi gününe ait TV yayın akışını araştırmaya başladı. Gün boyunca ulusal kanallarda haber programlarından yarışmalara, gündüz kuşağı yapımlarından sinema filmleri ve dizilere kadar pek çok içerik izleyiciyle buluşuyor. Özellikle akşam saatlerinde yayınlanacak yapımlar, televizyon keyfi yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. İşte 27 Haziran Cumartesi TV yayın akışı ve kanallarda gün boyunca ekrana gelecek programlar…
TRT 1
- 06.00 Mısır - İran
- 08.15 Lingo Türkiye
- 09.40 Elif ve Arkadaşları: Kapadokya
- 11.25 Kod Adı Kırlangıç
- 14.25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
- 15.35 Taşacak Bu Deniz
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Gassal
SHOW TV
- 06.00 Fatma Bacı
- 07.00 Muhtemel Aşk
- 10.00 Cumartesi Sürprizi
- 13.00 İbo ile Güllüşah
- 15.15 Muhtemel Aşk
- 18.25 Show Ana Haber
- 20.00 Güldür Güldür Show
TV8
- 08.00 Oynat Bakalım
- 08.45 Gençlik Rüzgarı
- 10.00 Gazete Magazin
- 15.30 Şanslı Pasaport
- 16.30 Survivor Panorama
- 20.00 MasterChef Türkiye
STAR TV
- 07.00 İstanbullu Gelin
- 09.00 Doğanın Kanunu
- 12.00 Benim Tatlı Yalanım
- 14.00 Erkenci Kuş
- 15.45 Doğanın Kanunu
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Doğanın Kanunu
KANAL D
- 07.00 Yabancı Damat
- 08.30 Konuştukça
- 09.45 Magazin D Cumartesi
- 13.00 Her Şey Dahil
- 15.00 Daha 17
- 19.00 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık
NOW TV
- 06.00 Karagül
- 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 10.00 Her Yerde Sen
- 11.15 Memet Özer ile Mutfakta
- 12.00 Şahane Hayatım
- 14.30 Sen Çal Kapımı
- 16.15 Şevkat Yerimdar
- 19.00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
- 20.00 Kutsal Damacana 4
ATV
- 07.30 atv'de Hafta Sonu
- 10.00 Altı Üstü İstanbul
- 12.50 Var Mısın Yok Musun
- 15.40 Altı Üstü İstanbul
- 19.00 ATV Ana Haber
- 20.00 Buz Devri