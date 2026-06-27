Bu akşam hangi diziler var? 27 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Televizyon ekranlarında neler olduğunu merak eden izleyiciler, 27 Haziran Cumartesi gününe ait TV yayın akışını araştırmaya başladı. Gün boyunca ulusal kanallarda haber programlarından yarışmalara, gündüz kuşağı yapımlarından sinema filmleri ve dizilere kadar pek çok içerik izleyiciyle buluşuyor. Özellikle akşam saatlerinde yayınlanacak yapımlar, televizyon keyfi yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. İşte 27 Haziran Cumartesi TV yayın akışı ve kanallarda gün boyunca ekrana gelecek programlar…

TRT 1

06.00 Mısır - İran

08.15 Lingo Türkiye

09.40 Elif ve Arkadaşları: Kapadokya

11.25 Kod Adı Kırlangıç

14.25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

15.35 Taşacak Bu Deniz

19.00 Ana Haber

20.00 Gassal

SHOW TV

06.00 Fatma Bacı

07.00 Muhtemel Aşk

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 İbo ile Güllüşah

15.15 Muhtemel Aşk

18.25 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

TV8

08.00 Oynat Bakalım

08.45 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

15.30 Şanslı Pasaport

16.30 Survivor Panorama

20.00 MasterChef Türkiye

STAR TV

07.00 İstanbullu Gelin

09.00 Doğanın Kanunu

12.00 Benim Tatlı Yalanım

14.00 Erkenci Kuş

15.45 Doğanın Kanunu

19.00 Star Haber

20.00 Doğanın Kanunu

KANAL D

07.00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

D Cumartesi 13.00 Her Şey Dahil

15.00 Daha 17

19.00 Kanal D Ana Haber

20.00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

NOW TV

06.00 Karagül

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Her Yerde Sen

11.15 Memet Özer ile Mutfakta

12.00 Şahane Hayatım

14.30 Sen Çal Kapımı

16.15 Şevkat Yerimdar

19.00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20.00 Kutsal Damacana 4

ATV