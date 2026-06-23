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Bu akşam hangi diziler var? 23 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 23 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
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23 Haziran Salı günü televizyon kanallarında yayınlanacak yapımlar, ekran başındaki izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Gün içerisinde haber programlarından yarışmalara, magazin içeriklerinden gündüz kuşağı yapımlarına kadar birçok program seyirciyle buluşurken, akşam saatlerinde ekrana gelecek dizi, film ve özel yayınlar da izleme planı yapanların gündeminde yer alıyor. Peki, Bu akşam hangi diziler var? 23 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D...

23 Haziran Salı günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor. Gündüz kuşağında yayınlanan programlardan yarışmalara, haber bültenlerinden magazin içeriklerine kadar birçok yapım seyirciyle buluşurken, akşam kuşağında yayınlanacak diziler, filmler ve özel programlar da ilgiyle takip ediliyor. İzleyiciler, favori yapımlarını kaçırmamak için kanalların güncel yayın akışlarını araştırmayı sürdürüyor. Günün yayın programına ilişkin tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

ATV

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol’da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Var Mısın Yok Musun

KANAL D

  • 07.00 Yabancı Damat
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Aşk-ı Memnu
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Beyaz'la Joker

NOW TV

  • 08.30 Çalar Saat
  • 10.00 Her Yerde Sen
  • 12.15 Şahane Hayatım
  • 14.45 Sen Çal Kapımı
  • 16.15 Şevkat Yerimdar
  • 19.00 Now Ana Haber
  • 20.00 Çakallarla Dans 7

SHOW TV

  • 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10.00 Bahar
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Kızılcık Şerbeti
  • 18.25 Show Ana Haber
  • 20.00 Muhtemel Aşk
  • 23.00 Yaz Bir Şarkı

STAR TV

  • 07.00 İstanbullu Gelin
  • 09.30 Ateşböceği
  • 12.00 Benim Tatlı Yalanım
  • 14.00 Aramızda Kalsın
  • 16.30 Erkenci Kuş
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Jumanji: Yeni Seviye

TRT 1

  • 06.00 Ürdün - Cezayir
  • 08.15 Hangimiz Sevmedik
  • 10.25 Kasaba Doktoru
  • 13.45 Seksenler
  • 14.45 Benim Adım Melek
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Portekiz - Özbekistan
  • 22.15 Kupa Saati
  • 23.00 İngiltere - Gana

TV8

  • 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
  • 08.30 MasterChef Türkiye
  • 10.00 Gazete Magazin
  • 13.00 MasterChef Türkiye
  • 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20.00 MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
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