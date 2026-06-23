Bu akşam hangi diziler var? 23 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

23 Haziran Salı günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor. Gündüz kuşağında yayınlanan programlardan yarışmalara, haber bültenlerinden magazin içeriklerine kadar birçok yapım seyirciyle buluşurken, akşam kuşağında yayınlanacak diziler, filmler ve özel programlar da ilgiyle takip ediliyor. İzleyiciler, favori yapımlarını kaçırmamak için kanalların güncel yayın akışlarını araştırmayı sürdürüyor. Günün yayın programına ilişkin tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

ATV

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

KANAL D

07.00 Yabancı Damat

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Beyaz'la Joker

NOW TV

08.30 Çalar Saat

10.00 Her Yerde Sen

12.15 Şahane Hayatım

14.45 Sen Çal Kapımı

16.15 Şevkat Yerimdar

19.00 Now Ana Haber

20.00 Çakallarla Dans 7

SHOW TV

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Muhtemel Aşk

23.00 Yaz Bir Şarkı

STAR TV

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Ateşböceği

12.00 Benim Tatlı Yalanım

14.00 Aramızda Kalsın

16.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Jumanji: Yeni Seviye

TRT 1

06.00 Ürdün - Cezayir

08.15 Hangimiz Sevmedik

10.25 Kasaba Doktoru

13.45 Seksenler

14.45 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Portekiz - Özbekistan

22.15 Kupa Saati

23.00 İngiltere - Gana

TV8