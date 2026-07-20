Bu akşam hangi diziler var? 20 Temmuz yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

20 Temmuz 2026 Pazartesi TV yayın akışı, televizyon izleyicilerinin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca ulusal kanallarda yayınlanacak haber programları, gündüz kuşağı yapımları, yarışmalar, diziler ve sinema filmleri ilgiyle takip edilirken, akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar da merak ediliyor. İzleyiciler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışlarını inceleyerek favori programlarının saatlerini öğrenmek istiyor. İşte, 20 Temmuz 2026 Pazartesi güncel TV yayın akışı...

ATV

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kırgın Çiçekler

13.00 atv Gün Ortası

14.00 A.B.İ

16.30 Var Mısın Yok Musun

19.00 atv Ana Haber

20.00 Altı Üstü İstanbul

KANAL D

07.00 Yabancı Damat

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

Gün Arası 13.00 Magazin D Yaz

D Yaz 14.00 Uzak Şehir

16.30 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Sisu

NOW TV

08.30 Çalar Saat

10.00 Kirli Sepeti

12.00 Şahane Hayatım

15.00 Sen Çal Kapımı

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 4N1K 2

22.15 Mutlu Aile Tablosu

SHOW TV

06.00 Yeni Gelin

09.00 Aşk Laftan Anlamaz

12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV

07.00 İki Aile

09.30 Sevdiğim Sensin

12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14.00 Güzel Köylü

16.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

22.00 Doğanın Kanunu

TRT 1

07.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

08.15 Hangimiz Sevmedik

10.40 Kasaba Doktoru

13.15 Seksenler

14.45 Yürek Çıkmazı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 On Üç Yaşam

TV8