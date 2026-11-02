Bu akşam hangi diziler var? 2 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2 Kasım 2026 Pazartesi günü televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Haftanın ilk gününde televizyonda vakit geçirmek isteyenler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in güncel yayın akışlarını araştırıyor. “Bugün TV'de ne var?”, “2 Kasım Pazartesi hangi programlar yayınlanacak?” ve “Bu akşam televizyonda hangi diziler var?” soruları arama motorlarında öne çıkıyor.
Pazartesi günü televizyon karşısında vakit geçirmek isteyen izleyiciler, sabah kuşağından gece yayınlarına kadar ekranlara gelecek dizi, film, yarışma ve programların listesini araştırıyor. Özellikle akşam saatlerinde yayınlanacak yapımların isimleri ve başlama saatleri merak edilirken, ulusal kanalların haftanın ilk gününe özel yayın planları da gündemdeki yerini alıyor. Peki, 2 Kasım Pazartesi günü televizyonda hangi yapımlar var, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in 2 Kasım 2026 Pazartesi yayın akışı…
2 KASIM 2026 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Altı Üstü İstanbul
- 16.00 Esra Erol'da
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Altı Üstü İstanbul
2 KASIM 2026 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 Küçük Ağa
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 13.45 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Daha 17
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Uzak Şehir
2 KASIM 2026 PAZARTESİ NOW TV YAYIN AKIŞI
- 07.15 İlk Bakış
- 08.00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Anne Yarısı
- 15.00 Ömür Usta
- 17.50 Kumbara
- 19.00 NOW Ana Haber
- 20.00 Sevdam Karadeniz
2 KASIM 2026 PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06.00 Baba
- 09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
- 15.00 Bahar
- 18.25 Show Ana Haber
- 20.00 Güldür Güldür Show
2 KASIM 2026 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 Aramızda Kalsın
- 08.30 Cansu Canan ile Bugün
- 10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Yerli Dizi Tekrarı
2 KASIM 2026 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 07.15 Kalk Gidelim
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.30 Seksenler
- 14.10 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Evlilik Güzeldir
2 KASIM 2026 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
- 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08.30 Oynat Bakalım
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.00 MasterChef Türkiye
- 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 MasterChef Türkiye