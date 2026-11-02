Bu akşam hangi diziler var? 2 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Pazartesi günü televizyon karşısında vakit geçirmek isteyen izleyiciler, sabah kuşağından gece yayınlarına kadar ekranlara gelecek dizi, film, yarışma ve programların listesini araştırıyor. Özellikle akşam saatlerinde yayınlanacak yapımların isimleri ve başlama saatleri merak edilirken, ulusal kanalların haftanın ilk gününe özel yayın planları da gündemdeki yerini alıyor. Peki, 2 Kasım Pazartesi günü televizyonda hangi yapımlar var, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in 2 Kasım 2026 Pazartesi yayın akışı…

2 KASIM 2026 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Altı Üstü İstanbul

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Altı Üstü İstanbul

2 KASIM 2026 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Daha 17

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

2 KASIM 2026 PAZARTESİ NOW TV YAYIN AKIŞI

07.15 İlk Bakış

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Anne Yarısı

15.00 Ömür Usta

17.50 Kumbara

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Sevdam Karadeniz

2 KASIM 2026 PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Baba

09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 Bahar

18.25 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

2 KASIM 2026 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Aramızda Kalsın

08.30 Cansu Canan ile Bugün

10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

2 KASIM 2026 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.15 Kalk Gidelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.30 Seksenler

14.10 Alparslan: Büyük Selçuklu

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Evlilik Güzeldir

2 KASIM 2026 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI