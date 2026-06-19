Bu akşam hangi diziler var? 19 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

TV yayın akışı, 19 Haziran Cuma günü de izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Gün içerisinde farklı türlerde birçok program ekranlara gelirken, akşam saatlerinde yayınlanacak dizi, film ve özel yapımlar dikkat çekiyor. Televizyon tutkunları, kaçırmak istemedikleri programların saatlerini öğrenmek için kanalların yayın akışlarını inceliyor. Gün boyu ekranlarda yer alacak yapımlar ve yayın saatlerine ilişkin detaylar haberin devamında...

ATV

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Altı Üstü İstanbul

22.50 Anka

KANAL D

07.00 Yabancı Damat

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Kuralsız Sokaklar

NOW TV

08.00 Çalar Saat

10.00 Her Yerde Sen

12.00 Bay Yanlış

14.45 Sen Çal Kapımı

16.15 Şevkat Yerimdar

19.00 Now Ana Haber

20.00 Güven Bana

22.30 Sahte Balayı

SHOW TV

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Haber

20.00 Muhtemel Aşk

23.00 Güldür Güldür Show

STAR TV

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral Sen İstersen

17.15 Aramızda Kalsın

19.00 Star Haber

20.00 Adalet

TRT 1

07.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

07.50 Hangimiz Sevmedik

10.30 Kasaba Doktoru

13.40 Seksenler

14.50 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gassal

21.25 Kupa Saati

22.00 ABD - Avustralya

TV8