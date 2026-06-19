Bu akşam hangi diziler var? 19 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
19 Haziran Cuma günü televizyon ekranlarında yayınlanacak programlar, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Gün boyunca ekrana gelecek haber bültenleri, magazin programları, yarışmalar ve eğlence içeriklerinin yanı sıra, akşam kuşağında yayınlanacak dizi, film ve özel yapımlar da televizyonseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 19 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
TV yayın akışı, 19 Haziran Cuma günü de izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Gün içerisinde farklı türlerde birçok program ekranlara gelirken, akşam saatlerinde yayınlanacak dizi, film ve özel yapımlar dikkat çekiyor. Televizyon tutkunları, kaçırmak istemedikleri programların saatlerini öğrenmek için kanalların yayın akışlarını inceliyor. Gün boyu ekranlarda yer alacak yapımlar ve yayın saatlerine ilişkin detaylar haberin devamında...
ATV
- 07.00 Kahvaltı Haberleri
- 08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol’da
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Altı Üstü İstanbul
- 22.50 Anka
KANAL D
- 07.00 Yabancı Damat
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Aşk-ı Memnu
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Kuralsız Sokaklar
NOW TV
- 08.00 Çalar Saat
- 10.00 Her Yerde Sen
- 12.00 Bay Yanlış
- 14.45 Sen Çal Kapımı
- 16.15 Şevkat Yerimdar
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Güven Bana
- 22.30 Sahte Balayı
SHOW TV
- 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
- 10.00 Bahar
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18.45 Show Haber
- 20.00 Muhtemel Aşk
- 23.00 Güldür Güldür Show
STAR TV
- 07.00 İstanbullu Gelin
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral Sen İstersen
- 17.15 Aramızda Kalsın
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Adalet
TRT 1
- 07.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
- 07.50 Hangimiz Sevmedik
- 10.30 Kasaba Doktoru
- 13.40 Seksenler
- 14.50 Benim Adım Melek
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Gassal
- 21.25 Kupa Saati
- 22.00 ABD - Avustralya
TV8
- 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Survivor Ekstra
- 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler