Bu akşam hangi diziler var? 18 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

TV yayın akışı, 18 Haziran Perşembe günü de izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Gün içerisinde farklı türlerde birçok program ekranlara gelirken, akşam saatlerinde yayınlanacak dizi, film ve özel yapımlar dikkat çekiyor. Televizyon tutkunları, kaçırmak istemedikleri programların saatlerini öğrenmek için kanalların yayın akışlarını inceliyor. Gün boyu ekranlarda yer alacak yapımlar ve yayın saatlerine ilişkin detaylar haberin devamında...

ATV

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

KANAL D

07.00 Yabancı Damat

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Daha 17

23.30 Beyaz'la Joker

NOW TV

08.00 Çalar Saat

10.00 Her Yerde Sen

12.00 Bay Yanlış

14.45 Şevkat Yerimdar

16.00 Sen Çal Kapımı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Ailenin Şerefi

22.30 Petrol Sevdası

SHOW TV

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Muhtemel Aşk

22.30 Muhtemel Aşk

STAR TV

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Aramızda Kalsın

19.00 Star Haber

20.00 Terli Dizi (Tekrar)

TRT 1

07.15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

08.05 Balkan Ninnisi

10.30 Kasaba Doktoru

13.25 Seksenler

15.00 Benim Adım Melek

18.00 Ana Haber

19.00 Çekya – Güney Afrika

21.15 Kupa Saati

22.00 İsviçre – Bosna Hersek

TV8