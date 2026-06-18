Bu akşam hangi diziler var? 18 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
18 Haziran Perşembe günü televizyon ekranlarında yayınlanacak programlar, izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Sabah kuşağından gece yayınlarına kadar uzanan zengin içerik yelpazesinde haber programları, yarışmalar, gündüz kuşağı yapımları ve eğlence programları yer alırken, akşam saatlerinde ekrana gelecek dizi, film ve özel yayınlar da dikkat çekiyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 18 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
TV yayın akışı, 18 Haziran Perşembe günü de izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Gün içerisinde farklı türlerde birçok program ekranlara gelirken, akşam saatlerinde yayınlanacak dizi, film ve özel yapımlar dikkat çekiyor. Televizyon tutkunları, kaçırmak istemedikleri programların saatlerini öğrenmek için kanalların yayın akışlarını inceliyor. Gün boyu ekranlarda yer alacak yapımlar ve yayın saatlerine ilişkin detaylar haberin devamında...
ATV
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 ATV Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol'da
- 19.00 ATV Ana Haber
- 20.00 Var Mısın Yok Musun
KANAL D
- 07.00 Yabancı Damat
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Aşk-ı Memnu
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Daha 17
- 23.30 Beyaz'la Joker
NOW TV
- 08.00 Çalar Saat
- 10.00 Her Yerde Sen
- 12.00 Bay Yanlış
- 14.45 Şevkat Yerimdar
- 16.00 Sen Çal Kapımı
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Ailenin Şerefi
- 22.30 Petrol Sevdası
SHOW TV
- 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
- 10.00 Bahar
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Muhtemel Aşk
- 22.30 Muhtemel Aşk
STAR TV
- 07.00 İstanbullu Gelin
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 Aramızda Kalsın
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Terli Dizi (Tekrar)
TRT 1
- 07.15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
- 08.05 Balkan Ninnisi
- 10.30 Kasaba Doktoru
- 13.25 Seksenler
- 15.00 Benim Adım Melek
- 18.00 Ana Haber
- 19.00 Çekya – Güney Afrika
- 21.15 Kupa Saati
- 22.00 İsviçre – Bosna Hersek
TV8
- 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Survivor Ekstra
- 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026