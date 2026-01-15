Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 15 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Güncelleme:
Akşam saatlerini ekran başında geçirmek isteyen izleyiciler için 15 Ocak TV yayın akışı gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Ulusal kanalların prime time kuşağında hangi dizi, film ve programların ekrana geleceği merak edilirken, "Bu akşam televizyonda ne var, hangi kanalda hangi yapım yayınlanacak?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 15 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Televizyon akşamını planlamak isteyen izleyiciler için 15 Ocak Çarşamba yayın akışı dikkatle inceleniyor. Birbirinden farklı dizi, yarışma ve programların ekrana geleceği akşam kuşağında; ATV, Show TV, Now, TV8, TRT 1 ve Kanal D'nin yayınlayacağı yapımlar merak konusu oldu. "Bu akşam televizyonda ne var, hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak?" sorusunun yanıtı, tüm ayrıntılarıyla haberin devamında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 – atv Gün Ortası
  • 14.00 – Mutfak Bahane
  • 16.00 – Esra Erol'da
  • 19.00 – atv Ana Haber
  • 19.45 – Kupa Günlüğü
  • 20.30 – Beşiktaş – Ankara Keçiörengücü
  • 22.50 – Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07.00 – Küçük Ağa
  • 09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 – Yaprak Dökümü
  • 14.00 – Gelinim Mutfakta
  • 16.45 – Arka Sokaklar
  • 18.30 – Kanal D Ana Haber
  • 20.00 – Miraç Kandili Özel
  • 21.30 – Jurassic World: Yıkılmış Krallık
  • 23.45 – Jurassic World: Yıkılmış Krallık

NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

  • 07.30 – İlk Bakış
  • 08.00 – Çalar Saat
  • 10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 – Yasak Elma
  • 13.30 – En Hamarat Benim
  • 16.30 – Halef: Köklerin Çağrısı
  • 19.00 – Now Ana Haber
  • 20.00 – Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 – Bahar
  • 09.30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12.30 – Gelin Evi
  • 15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 – Show Ana Haber
  • 20.00 – Veliaht

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 – Aramızda Kalsın
  • 09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17.15 – Erkenci Kuş
  • 19.00 – Star Haber
  • 20.00 – Greenland: Son Sığınak
  • 22.00 – Greenland: Son Sığınak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06.25 – Kalk Gidelim
  • 09.15 – Adını Sen Koy
  • 10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 – Seksenler
  • 14.45 – Kara Ağaç Destanı
  • 17.45 – Lingo Türkiye
  • 19.00 – Ana Haber
  • 19.45 – Miraç Gecesi
  • 21.45 – Mehmed: Fetihler Sultanı

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06.00 – Tuzak
  • 07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 – Oynat Bakalım
  • 09.00 – Gel Konuşalım
  • 12.30 – Zahide Yetiş'le Sence?
  • 16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026
