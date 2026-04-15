15 Nisan akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri yoğun ve renkli bir yayın akışı bekliyor. Prime time kuşağında dizilerden yarışma programlarına, eğlence şovlarından sinema filmlerine kadar birçok yapım art arda ekrana gelirken, hangi programın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 15 Nisan yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
ATV
- 15 Nisan 2026 Çarşamba ATV yayın akışı
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol’da
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Kuruluş Orhan
KANAL D
- 15 Nisan 2026 Çarşamba Kanal D yayın akışı
- 07.00 Küçük Ağa
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Arka Sokaklar
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Eşref Rüya
NOW TV
- 15 Nisan 2026 Çarşamba NOW TV yayın akışı
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Yeraltı
- 19.00 NOW Ana Haber
- 20.00 Yeraltı
SHOW TV
- 15 Nisan 2026 Çarşamba Show TV yayın akışı
- 06.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
- 10.00 Bahar
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Güldür Güldür Show
- 21.30 Delikanlı
STAR TV
- 15 Nisan 2026 Çarşamba Star TV yayın akışı
- 07.00 Sefirin Kızı
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 Erkenci Kuş
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Yerli Dizi Tekrarı
TRT 1
- 15 Nisan 2026 Çarşamba TRT 1 yayın akışı
- 06.45 Beni Böyle Sev
- 09.20 Adını Sen Koy
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.00 Benim Adım Melek
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Avcı: Kış Savaşı
TV8
- 15 Nisan 2026 Çarşamba TV8 yayın akışı
- 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Survivor Ekstra
- 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026