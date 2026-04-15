Bu akşam hangi diziler var? 15 Nisan yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

15 Nisan Çarşamba akşamı Türkiye TV kanalları ekranlarında izleyicileri dopdolu ve keyifli bir yayın akışı bekliyor. Prime time kuşağında sevilen diziler, rekabet dolu yarışma programları, eğlenceli talk show’lar ve sinema filmleri art arda ekrana gelirken, hangi yapımın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Akşam saatlerine damga vuracak içerikler, televizyonseverler için yoğun bir izleme trafiği oluşturuyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV

15 Nisan 2026 Çarşamba ATV yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kuruluş Orhan

KANAL D

15 Nisan 2026 Çarşamba Kanal D yayın akışı

07.00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Eşref Rüya

NOW TV

15 Nisan 2026 Çarşamba NOW TV yayın akışı

07.30 İlk Bakış

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Yeraltı

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Yeraltı

SHOW TV

15 Nisan 2026 Çarşamba Show TV yayın akışı

06.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

21.30 Delikanlı

STAR TV

15 Nisan 2026 Çarşamba Star TV yayın akışı

07.00 Sefirin Kızı

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1

15 Nisan 2026 Çarşamba TRT 1 yayın akışı

06.45 Beni Böyle Sev

09.20 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.00 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Avcı: Kış Savaşı

TV8