Bu akşam hangi diziler var? 11 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

11 Haziran Perşembe akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler için kanalların güncel yayın akışı netleşti. Gün boyunca ekrana gelen programların ardından akşam kuşağında yer alacak dizi, film ve yarışma içerikleri izleyicilerin ilgisini çekiyor. Hangi yapımın saat kaçta başlayacağını merak eden izleyiciler yayın akışlarını yakından takip ederken, günün öne çıkan televizyon programları da dikkatle inceleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

KANAL D

07:00 Yabancı Damat

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Güller ve Günahlar

23.15 Beyaz’la Joker

NOW TV

07.30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Her Yerde Sen

13.30 Bay Yanlış

16.15 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Düğün Dernek 2: Sünnet

22.30 Laz Vampir Tirakula

STAR TV

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Aramızda Kalsın

19.00 Star Haber

20.00 Terli Dizi Tekrarı

TRT 1

06.55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

07.55 Balkan Ninnisi

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.50 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Kupa Saati

22.00 Meksika-Güney Afrika

TV8