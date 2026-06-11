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Bu akşam hangi diziler var? 11 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 11 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
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11 Haziran Perşembe günü televizyon kanallarında izleyicileri gün boyu farklı içeriklerin yer aldığı yoğun bir yayın akışı bekliyor. Sabah kuşağında başlayan programlar, gün içinde magazin, yarışma ve gündüz kuşağı yapımlarıyla devam ederken, akşam saatlerinde ekrana gelecek diziler ve özel yapımlar izleyicilerin ilgisini çekiyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 11 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

11 Haziran Perşembe akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler için kanalların güncel yayın akışı netleşti. Gün boyunca ekrana gelen programların ardından akşam kuşağında yer alacak dizi, film ve yarışma içerikleri izleyicilerin ilgisini çekiyor. Hangi yapımın saat kaçta başlayacağını merak eden izleyiciler yayın akışlarını yakından takip ederken, günün öne çıkan televizyon programları da dikkatle inceleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol’da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Var Mısın Yok Musun

KANAL D

  • 07:00 Yabancı Damat
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Aşk-ı Memnu
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Güller ve Günahlar
  • 23.15 Beyaz’la Joker

NOW TV

  • 07.30 İlk Bakış
  • 08:00 Çalar Saat
  • 10.45 Her Yerde Sen
  • 13.30 Bay Yanlış
  • 16.15 Halef: Köklerin Çağrısı
  • 19.00 Now Ana Haber
  • 20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV

  • 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10.00 Bahar
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Düğün Dernek 2: Sünnet
  • 22.30 Laz Vampir Tirakula

STAR TV

  • 07.00 İstanbullu Gelin
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17.15 Aramızda Kalsın
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Terli Dizi Tekrarı

TRT 1

  • 06.55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 07.55 Balkan Ninnisi
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.50 Benim Adım Melek
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Kupa Saati
  • 22.00 Meksika-Güney Afrika

TV8

  • 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Survivor Ekstra
  • 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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