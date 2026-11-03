Bu akşam Anne Yarısı var mı, 3 Kasım Salı Anne Yarısı yeni bölüm yayınlanacak mı?

3 Kasım Salı akşamı Anne Yarısı'nın yeni bölümü yayınlanmayacak. Bu akşam TRT 1'de şifresiz yayınlanacak Galatasaray ile Stuttgart arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle birçok kanal yeni bölüm yayınlamama kararı aldı. İşte Anne Yarısı'nın bu akşamki durumu ve yeni bölüm tarihine dair merak edilenler.

Bu akşam Anne Yarısı'nın yeni bölümü yok. Now'un yayın akışına göre dizinin 6. bölümü saat 20.00'de tekrar olarak ekrana gelecek.

ANNE YARISI BU AKŞAM NEDEN YOK?

Anne Yarısı'nın bu akşam yeni bölümle ekrana gelmemesinin nedeni, Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı. TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak karşılaşma nedeniyle kanalların reyting ve reklam kaybı yaşamamak için yeni bölüm yayınlamadığı belirtiliyor. Now'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ANNE YARISI 7. BÖLÜM NE ZAMAN?

Anne Yarısı'nın 7. bölümünün yayın tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı. Dizinin her salı akşamı yayınlandığı göz önünde bulundurulduğunda, yeni bölümün 10 Kasım 2026 Salı akşamı ekrana gelmesi bekleniyor. Dizinin 7. bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı.

ANNE YARISI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Anne Yarısı, her salı akşamı saat 20.00'de NOW ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin bölümleri, yayının ardından NOW'un resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden de izlenebiliyor.