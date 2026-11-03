Bu akşam Anne Yarısı var mı, 3 Kasım Salı Anne Yarısı yeni bölüm yayınlanacak mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
NOW ekranlarının sevilen dizisi Anne Yarısı'nın takipçileri, her salı akşamı olduğu gibi bu akşam da yeni bölümü bekliyor. Ancak bu hafta dizinin yayın programında değişiklik yaşandı. İzleyiciler, bu akşam Anne Yarısı'nın yeni bölümünün olup olmadığını, dizinin neden yayınlanmadığını ve yeni bölümün ne zaman ekrana geleceğini araştırıyor.
3 Kasım Salı akşamı Anne Yarısı'nın yeni bölümü yayınlanmayacak. Bu akşam TRT 1'de şifresiz yayınlanacak Galatasaray ile Stuttgart arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle birçok kanal yeni bölüm yayınlamama kararı aldı. İşte Anne Yarısı'nın bu akşamki durumu ve yeni bölüm tarihine dair merak edilenler.
BU AKŞAM ANNE YARISI VAR MI?
Bu akşam Anne Yarısı'nın yeni bölümü yok. Now'un yayın akışına göre dizinin 6. bölümü saat 20.00'de tekrar olarak ekrana gelecek.
ANNE YARISI BU AKŞAM NEDEN YOK?
Anne Yarısı'nın bu akşam yeni bölümle ekrana gelmemesinin nedeni, Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı. TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak karşılaşma nedeniyle kanalların reyting ve reklam kaybı yaşamamak için yeni bölüm yayınlamadığı belirtiliyor. Now'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
ANNE YARISI 7. BÖLÜM NE ZAMAN?
Anne Yarısı'nın 7. bölümünün yayın tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı. Dizinin her salı akşamı yayınlandığı göz önünde bulundurulduğunda, yeni bölümün 10 Kasım 2026 Salı akşamı ekrana gelmesi bekleniyor. Dizinin 7. bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı.
ANNE YARISI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?
Anne Yarısı, her salı akşamı saat 20.00'de NOW ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin bölümleri, yayının ardından NOW'un resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden de izlenebiliyor.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER YAYINLANMAYACAK?
Galatasaray-Stuttgart maçı nedeniyle bu akşam Anne Yarısı'nın yanı sıra Mehmed: Fetihler Sultanı, Haysiyet ve Tuzlu Kahve dizilerinin de yeni bölümleri yayınlanmayacak.
GALATASARAY STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile Stuttgart arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçı, bu akşam saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.