Bruno Fernandes Galatasaray'a mı geliyor?

Süper Lig’de ses getirecek bir transfer kapıda olabilir! Manchester United’ın yıldız orta saha oyuncusu Bruno Fernandes, Galatasaray ile anılmaya başladı. Transfer dedikoduları, taraftarlar ve futbol otoriteleri tarafından yakından takip edilirken, Portekizli futbolcunun sarı-kırmızılı kulübe katılması gündeme damga vurabilir.

GALATASARAY BRUNO FERNANDES İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Trendyol Süper Lig’de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmayı planlayan Galatasaray, yıldız orta saha oyuncusu Bruno Fernandes için transfer çalışmalarına başladığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı yönetim, taraftarları heyecanlandıracak bir hamle için görüşmelerini sürdürüyor.

YÖNETİM 60 MİLYON EURO İLE TRANSFERİ HEDEFLİYOR

Football365 kaynaklı haberlere göre, Galatasaray yönetimi, Bruno Fernandes transferini sonuçlandırmak adına yaklaşık 60 milyon euro seviyesinde bir bütçe ayırmış durumda. Bu rakam, sarı-kırmızılı kulübün transferde ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyuyor.

31 YAŞINDAKİ YILDIZIN GELECEĞİ BELİRSİZ

İngiliz basını, 31 yaşındaki Portekizli futbolcunun tekliflere açık olduğunu ve bu fırsatı değerlendirmek isteyen kulüpler arasında Galatasaray’ın da yer aldığını öne sürdü. Taraftarlar, transferin sonuçlanması halinde Süper Lig’de büyük bir etki yaratmasını bekliyor.