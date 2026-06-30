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"Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'a bu lakabı kim vermiştir?

'Bozkırın Tezenesi' olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'a bu lakabı kim vermiştir?
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Beyaz’la Joker programında yöneltilen sorular, her yeni bölümün ardından izleyicilerin ilgisini üzerine çekiyor. Eğlenceli sunumu ve düşündüren içerikleriyle öne çıkan program, yayın sonrası en çok konuşulan konular arasında yer almayı sürdürüyor. "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'a bu lakabı kim vermiştir?

  

Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz’la Joker, her bölümde sorulan dikkat çekici sorularla izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yayın sonrası merak edilen sorular, sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'a bu lakabı kim vermiştir?

"BOZKIRIN TEZENESİ" OLARAK BİLİNEN HALK OZANI NEŞET ERTAŞ'A BU LAKABI KİM VERMİŞTİR?

Yaşar Kemal

Orhan Kemal

Aşık Veysel

Abidin Dino

Cevap :

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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