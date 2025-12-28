Bolu okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi yarın Bolu'da okul yok mu (KAR TATİLİ)?

Bolu'da eğitime ara verilip verilmeyeceği, öğrenci ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Türkiye'nin birçok ilinde kar tatili kararları açıklanırken, Meteoroloji ve ilgili kurumlar da olumsuz hava koşullarına karşı uyarılarını sürdürüyor. Peki, Bolu'da okullar tatil edildi mi? 29 Aralık Pazartesi günü için Bolu'da kar tatili var mı?

BOLU'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji tarafından paylaşılan son tahminlere göre Bolu genelinde kar yağışının 29 Aralık Pazartesi günü akşam saatlerine kadar zaman zaman etkisini sürdürmesi bekleniyor. Soğuk hava ile birlikte buzlanma riskinin de artacağı belirtilirken, sürücüler ve yayalar için dikkatli olunması çağrısı yapılıyor.

BOLU'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretimin durdurulduğu bildirildi. Karar; rehabilitasyon merkezleri, sürücü kursları ve Kur'an kurslarını da kapsıyor.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu veya özel eğitim kurumlarına devam eden kadın çalışanların aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde görevli personelin durumu ise ilgili amirler tarafından değerlendirilecek.

BOLU'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Bolu'da kar yağışı bugün ve yarın etkili olmaya devam edecek. Salı gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte güneşli havanın kendini göstermesi bekleniyor.