Bolu Anadolu Otoyolu’nda kaza mı oldu, olay nedir? Bolu Anadolu Otoyolu’ndaki kazada kaç kişi vefat ett, kaç yaralı var?

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen feci kaza gündeme oturdu. Kontrolden çıkan bir otomobilin yön tabelası direğine çarpmasıyla yaşanan olay sonrası acı haberler peş peşe geldi. Kazada hayatını kaybedenler ve yaralanan kişinin durumu araştırılırken, olayın nasıl meydana geldiği de merak konusu oldu. Bolu Anadolu Otoyolu'ndaki kazada kaç kişi vefat etti, kaç yaralı var ve son gelişmeler neler?

BOLU ANADOLU OTOYOLU’NDAKİ KAZA OLAYI NEDİR?

Bolu'da Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, Ankara istikametine seyir halinde olan 55 AHR 866 plakalı otomobil, kavşakta bulunan Dörtdivan yön tabelasının direğine çarptı. Sabah saatlerinde yaşanan kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Kazada otomobil sürücüsü Yusuf Ergen (41) ile araçta bulunan eşi Elif Ergen (25) olay yerinde hayatını kaybetti. Böylece kazada toplam 2 kişi yaşamını yitirdi.

KAÇ YARALI VAR?

Kazada çiftin 6 yaşındaki çocukları E.G. ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Kazada toplam 1 kişi yaralandı.

SON DURUM NEDİR?

Kazada hayatını kaybeden Yusuf Ergen ve Elif Ergen'in cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan 6 yaşındaki E.G.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.