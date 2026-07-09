Blok3 "Sebebi Yar" şarkı sözleri: Blok3 "Sebebi Yar" şarkısının sözleri neler?
Rap müziğin dikkat çeken isimlerinden Blok3, "Sebebi Yar" adlı yeni şarkısıyla dinleyicilerin karşısına çıktı. Yayınlanmasının ardından sosyal medyada geniş yankı uyandıran parça, hem melodisi hem de sözleriyle müzikseverlerin gündemine oturdu. Peki, Blok3 "Sebebi Yar" şarkı sözleri: Blok3 "Sebebi Yar" şarkısının sözleri neler?
Blok3'ün yeni şarkısı "Sebebi Yar", yayınlanmasının ardından müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kısa sürede dijital platformlarda gündem olan parçanın sözleri de en çok araştırılan konular arasında yer aldı. "Blok3 Sebebi Yar şarkı sözleri neler?", "Sebebi Yar'ın sözlerini kim yazdı?" ve "Şarkının konusu ne?" soruları arama motorlarında yoğun ilgi görürken, işte Blok3'ün yeni parçasına ilişkin merak edilen detaylar...
ŞARKI SÖZLERİ
[Nakarat]
Dalıyo' gözlerim, kanıyo' yaralarım
Ben delirmişim "Bi' sen" diye
Sebebi gözlerin tüm bu acıların
Çok dua ettim geçer diye
Sebebi yâr, yine yâr, yine yâr, yine
Neye yarar bilirim (Yâr)
Beni yakar, o yakar, o yakar yine
Bilsen sızlar mı için?
[Bölüm]
Giden sendin ama biten bendim
"Benim" derdin bana, "Benim" derdin
Benim hatam mı, bu da benim hatam mı?
Kalbinde son kırıntı bana mı kaldı?
Nefretim artık bütün bedeni sarmış
Meğer senin sevgin sana kadarmış
[Nakarat]
Dalıyo' gözlerim, kanıyo' yaralarım
Ben delirmişim "Bi' sen" diye
Sebebi gözlerin tüm bu acıların
Çok dua ettim geçer diye
Sebebi yâr, yine yâr, yine yâr, yine
Neye yarar bilirim (Yâr)
Beni yakar, o yakar, o yakar yine
Bilsen sızlar mı için?
Dalıyo' gözlerim, kanıyo' yaralarım
Ben delirmişim "Bi' sen" diye
Sebebi gözlerin tüm bu acıların
Çok dua ettim geçer diye
Sebebi yâr, yine yâr, yine yâr, yine
Neye yarar bilirim (Yâr)
Beni yakar, o yakar, o yakar yine
Bilsen sızlar mı için?