Blok3 'Sebebi Yar' şarkı sözleri: Blok3 'Sebebi Yar' şarkısının sözleri neler?

Blok3'ün yeni şarkısı "Sebebi Yar", yayınlanmasının ardından müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kısa sürede dijital platformlarda gündem olan parçanın sözleri de en çok araştırılan konular arasında yer aldı. "Blok3 Sebebi Yar şarkı sözleri neler?", "Sebebi Yar'ın sözlerini kim yazdı?" ve "Şarkının konusu ne?" soruları arama motorlarında yoğun ilgi görürken, işte Blok3'ün yeni parçasına ilişkin merak edilen detaylar...

ŞARKI SÖZLERİ

[Nakarat]

Dalıyo' gözlerim, kanıyo' yaralarım

Ben delirmişim "Bi' sen" diye

Sebebi gözlerin tüm bu acıların

Çok dua ettim geçer diye

Sebebi yâr, yine yâr, yine yâr, yine

Neye yarar bilirim (Yâr)

Beni yakar, o yakar, o yakar yine

Bilsen sızlar mı için?

[Bölüm]

Giden sendin ama biten bendim

"Benim" derdin bana, "Benim" derdin

Benim hatam mı, bu da benim hatam mı?

Kalbinde son kırıntı bana mı kaldı?

Nefretim artık bütün bedeni sarmış

Meğer senin sevgin sana kadarmış

[Nakarat]

Dalıyo' gözlerim, kanıyo' yaralarım

Ben delirmişim "Bi' sen" diye

Sebebi gözlerin tüm bu acıların

Çok dua ettim geçer diye

Sebebi yâr, yine yâr, yine yâr, yine

Neye yarar bilirim (Yâr)

Beni yakar, o yakar, o yakar yine

Bilsen sızlar mı için?

Dalıyo' gözlerim, kanıyo' yaralarım

Ben delirmişim "Bi' sen" diye

Sebebi gözlerin tüm bu acıların

Çok dua ettim geçer diye

Sebebi yâr, yine yâr, yine yâr, yine

Neye yarar bilirim (Yâr)

Beni yakar, o yakar, o yakar yine

Bilsen sızlar mı için?