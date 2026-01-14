Blok3 kimdir? Blok3 kaç yaşında, nereli?

Rap dünyasında hızla yükselen Blok3, şimdiden merak konusu oldu. Sahne arkasındaki gerçek hayatı, yaşı ve memleketi hakkında sorular sosyal medyada sıkça gündeme geliyor. Kim olduğu ve yaşamına dair ipuçları, müzikseverler tarafından merakla araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GENÇ RAP FENOMENİ BLOK3 KİMDİR?

Gerçek adı Hakan Aydın olan Blok3, küçük yaşlardan itibaren müziğe olan ilgisiyle dikkat çekti. Hayatına bir kafede çalışarak başlayan genç rapçi, 2021 yılında ilk şarkısı "WOW"u yayınladı. 2022'de yayımladığı "VUR" parçasıyla müzik dünyasında çıkışını gerçekleştirdi ve 2023'te "AFFETMEM" ile geniş kitlelere ulaşarak önemli bir tanınırlık kazandı. YouTube'da 60 milyon, Spotify'da 100 milyondan fazla dinlenen bu parça, Blok3'ün kariyerinde dönüm noktası oldu.

BLOK3 KAÇ YAŞINDA VE NE ZAMAN DOĞDU?

Blok3, 15 Ağustos 2002 doğumludur ve 23 yaşındadır. Henüz genç yaşına rağmen müzik dünyasında güçlü bir konuma sahip olan rapçi, kısa sürede büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

BLOK3 HANGİ ŞEHİRDEN?

Hakan Aydın, yani Blok3, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dünyaya gelmiştir. Memleketinden aldığı ilham ve köklerine bağlılığı, müzik kariyerinde hızla yükselmesini sağladı.

BLOK3'ÜN ÖZEL HAYATI: EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Blok3, özel hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak tutuyor. Şu an evli olmayan genç rapçi, kariyerine ve müziğine odaklanarak hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

BLOK3'ÜN HİT PARÇALARI VE MÜZİK KARİYERİ

Blok3'ün müzik yolculuğu, "WOW" ile başladı. Ardından "VUR", "AFFETMEM", "BAYBAY", "YAPTIRICAZ TIRNAKLARINI" ve "Aklına Ben Gelicem" gibi hit parçalarla müzik listelerinde üst sıralara yükseldi. 49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Rapçi" ödülünü kazanarak başarısını taçlandırdı. Blok3, genç yaşına rağmen müzik dünyasında kalıcı bir iz bırakmayı başardı.