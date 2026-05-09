BJK-TS MAÇI CANLI İZLE: Beşiktaş - Trabzonspor maçı canlı izle! Beşiktaş - Trabzonspor maçı canlı nereden, nasıl izlenir?

Futbol dünyasının gözü bu akşam oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesine çevrildi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde taraftarlar canlı yayın bilgileri için aramalarını hızlandırdı. Dev maçın ekranlara nasıl geleceği ise en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Süper Lig’de haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri öncesinde gözler sahaya çıkacak kadrolara çevrildi. Beşiktaş ile Trabzonspor’un kritik mücadelesinde teknik direktörlerin hangi isimleri tercih edeceği büyük merak konusu olurken, yıldız oyuncuların performansı şimdiden heyecan yarattı.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Orkun Asslani, Cerny, Olaitan, El Bilal, Oh

Trabzonspor: Onana, Ozan, Salih, Nwaiwu, Lovik, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Felipe, Onuachu

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’de futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev mücadele için geri sayım başladı. Beşiktaş ile Trabzonspor’un karşı karşıya geleceği kritik karşılaşma, 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadeleye Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak.