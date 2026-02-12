Haberler

Bitlis okullar tatil mi, 13 Şubat Cuma Bitlis'te okul yok mu (BİTLİS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
Bitlis'te etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sonrası gözler Valilikten yapılacak açıklamalara çevrildi. "Bitlis okullar tatil mi, 13 Şubat Cuma Bitlis'te okul yok mu?" sorusu öğrenci, veli ve öğretmenler tarafından yoğun şekilde araştırılırken, Bitlis Valiliği'nden gelecek kar tatili duyurusu yakından takip ediliyor.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Bitlis genelinde eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. 13 Şubat Cuma Bitlis'te okullar tatil mi? sorusu arama motorlarında üst sıralara yükselirken, Bitlis Valiliği kar tatili açıklaması ile ilgili son dakika gelişmeleri bekleniyor.

BİTLİS HAVA DURUMU
Bitlis'te Kar Yağışı Kapıda: Sıcaklıklar Düşüyor

BİTLİS – Doğu Anadolu'nun karla özdeşleşen şehri Bitlis'te, 13 Şubat Cuma günü kış şartları etkisini artırıyor. Meteoroloji verilerine göre şehirde gün boyu karla karışık yağmur ve kar yağışı (kar sağanakları) bekleniyor. Termometreler gün içinde en yüksek 3°C'yi gösterirken, gece saatlerinde sıcaklık 1°C'ye kadar gerileyecek. Nem oranının %88 gibi yüksek bir seviyede seyredeceği kentte, yağış ihtimali hem gündüz hem de gece %65 olarak açıklandı. Rüzgarın güneyden saatte 5 mph hızla esmesi beklenirken, yetkililer ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyarıyor.

BİTLİS OKULLAR TATİL Mİ?

13 Şubat Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

