Birol Altınkılıç kimdir, neden öldü? Kahve Dünyası sahibi Birol Altınkılıç nereli, kaç yaşında?

Kahve Dünyası ve Altınmarka Grubu’nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Birol Altınkılıç’ın hayatını kaybetmesi iş dünyasında büyük üzüntü yarattı. Monte Carlo’da ailesiyle doğum günü kutlaması için bulunduğu sırada rahatsızlanan Altınkılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki, KBirol Altınkılıç kimdir, neden öldü? Kahve Dünyası sahibi Birol Altınkılıç nereli, kaç yaşında? İşte Birol Altınkılıç’ın hayatı, iş kariyeri ve ölümüne ilişkin bilinenler.

KAHVE DÜNYASI SAHİBİ BİROL ALTINKILIÇ KİMDİR?

Birol Altınkılıç, Türkiye’nin önde gelen kakao ve çikolata üreticilerinden Altınmarka Grubu’nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanınıyordu. Kahve ve kakao ticaretiyle ilgilenen bir aileden gelen Altınkılıç, ticaret hayatındaki deneyimini üretim alanına taşıyarak 1992 yılında Altınmarka Gıda’yı kurdu.

Altınmarka’nın ilk üretim tesisi 1994 yılında faaliyete geçti. Şirket, ilerleyen yıllarda kakao işleme alanında büyüyerek Türkiye’nin önemli üreticilerinden biri haline geldi ve 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

Altınkılıç’ın kurduğu Altınmarka Grubu bünyesinde Altınmarka, Detay Çikolata, Detay Kahve, Kahve Dünyası ve Baylan gibi şirket ve markalar yer aldı. Grup, kakao ve çikolatanın yanı sıra kahve, dondurma ve unlu mamuller gibi farklı alanlarda da faaliyet gösterdi.

Kahve Dünyası da Altınmarka Grubu’nun en bilinen markalarından biri oldu. Marka, 2004 yılında İstanbul Eminönü’nde açılan ilk mağazasıyla perakende kahve sektöründeki faaliyetlerine başladı. Zaman içerisinde Türkiye genelinde mağaza ağını genişleten Kahve Dünyası, yurt dışına da açıldı.

Altınmarka’nın büyümesinde üretim ve ihracat faaliyetleri önemli bir yer tuttu. Grubun gelişimiyle birlikte Birol Altınkılıç, Türkiye’nin gıda ve kakao sektöründeki öne çıkan iş insanlarından biri haline geldi.

BİROL ALTINKILIÇ NEDEN ÖLDÜ?

Birol Altınkılıç, 66 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Altınkılıç, ailesiyle birlikte doğum günü kutlaması için Monaco Prensliği’ne bağlı Monte Carlo’da bulunuyordu. Bu sırada kalp krizi geçiren Altınkılıç’a müdahale edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BİROL ALTINKILIÇ NERELİ?

Birol Altınkılıç’ın nereli olduğuna ilişkin verilen bilgilerde doğum yeriyle ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Bilinen biyografik bilgiler, Altınkılıç’ın iş hayatının İstanbul merkezli kahve, kakao ve gıda ticaretiyle şekillendiğini gösteriyor.

Altınkılıç’ın ailesinin geleneksel olarak kahve ve kakao ticaretiyle ilgilendiği, kendisinin de çalışma hayatına küçük yaşlarda aile işi içerisinde başladığı aktarılıyor. Kızı Dilara Altınkılıç Kutmangil’in 2020 yılında yaptığı açıklamaya göre Altınkılıç, 16 yaşında ağabeyiyle birlikte Tahtakale’de karabiber, kahve ve kakao ithalatı yapmaya başladı.

Bu ticari deneyimin ardından 1992 yılında Altınmarka Gıda’yı kuran Altınkılıç, ticaretten üretime geçiş yaptı. Şirketin ilk üretim tesisi 1994 yılında faaliyete geçti.

BİROL ALTINKILIÇ KAÇ YAŞINDAYDI?

Birol Altınkılıç, hayatını kaybettiğinde 66 yaşındaydı.